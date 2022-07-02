Тотти – о переходе Дибалы в «Рому»: «Вероятность была очень высока»

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти рассказал о сорвавшемся переходе нападающего Пауло Дибалы в стан «джаллоросси» на правах свободного агента из туринского «Ювентуса».

«Скажем так, вероятность была высока, очень высока. Затем случились некоторые вещи, после чего возможность испарилась. Он перейдёт в другую команду, и честно говоря, я не знаю куда. Я надеялся, что он перейдёт в «Рому». Он говорил с клубом, но я так и не узнал подробностей переговоров», – цитирует легенду «волков» Sky Sports Italia.

Напомним, что фаворитом на трансфер Дибалы до сих пор остаётся миланский «Интер», но стороны пока не могут найти компромисс касательно зарплаты.