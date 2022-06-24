Бремер согласовал пятилетний контракт с «Интером»

Защитник «Торино» Глейсон Бремер может продолжить карьеру в миланском «Интере», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «Интер» ещё прошлой осенью согласовал с футболистом пятилетнее соглашение, однако руководство туринцев требует за 25-летнего бразильца 35-40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «нерадзурри» могут отказаться от трансфера из-за высокой стоимости игрока.

Портал Transfermarkt оценивает Бремера в 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл за «Торино» 33 матча, отметившись в них тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.