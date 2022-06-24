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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» поставил ультиматум «Торино» по трансферу Бремера

24 Июня 2022 • 09:50 Комментировать

Миланский «Интер» озвучил свои окончательные условия «Торино» по трансферу защитника Глейсона Бремера. По информации от Tuttosport, «нерадзурри» не готовы платить за футболиста более 30 миллионов евро, тогда как «быки» требуют 40.

Из-за финансовых проблем «Интер» не может удовлетворить требования «Торино» по трансферу Бремера. Есть вероятность, что миланский клуб откажется от бразильца и переключится на альтернативные варианты.

Напомним, что Бремер ранее заявил о своём желании играть в Лиге чемпионов. 24-летний бразилец ранее также был интересен туринскому «Ювентусу» и лондонскому «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Торино Глейсон Бремер
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