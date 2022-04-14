«Фиорентина», «Наполи» и «Рома» поборются за Белотти

Нападающий «Торино» Андреа Белотти летом может сменить клубную прописку. Итальянец отказывается продлевать контракт с туринской командой, который истекает по окончанию нынешнего сезона.

Как сообщает Il Gallo, основными претендентами на приглашение Белотти в качестве свободного агента являются «Фиорентина», «Наполи» и «Рома». Все перечисленные клубы высоко ценят таланты футболиста и готовы побороться за него летом.

Напомним, что ранее среди претендентов на Белотти также числился действующий лидер Серии А «Милан». Скорее всего, «россонери» откажутся от идеи приглашения итальянца и отдадут предпочтение Дивоку Ориги из «Ливерпуля».