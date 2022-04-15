Кокорина включили в заявку «Фиорентины» на очередной матч Серии А

В матче тридцать третьего тура итальянской Серии А «Фиорентина» сразится с «Венецией». Накануне игры главный тренер «фиалок» Винченцо Итальяно обнародовал заявку команды на матч. В нее включен и Александр Кокорин, российский нападающий, с прошлого сезона защищающий цвета «фиалок» с прошлого года.

В текущем сезоне Кокорин появлялся на поле крайне нечасто - на его счету всего лишь шесть сыгранных матчей. «Фиорентина» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А, набрав пятьдесят три очка.