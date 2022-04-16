«Фиорентина» без помощи Кокорина разобралась с «Венецией»

«Фиорентина» с минимальным счётом обыграла «Венецию» в матче 33-го тура итальянской Серии А. Победный гол на свой счёт записал Лукас Торрейра.

Александр Кокорин не принял участие в поединке, весь матч просидев на скамейке запасных.

Победа позволила «фиалкам» подняться в зону Лиги Европы – на шестое место, а Венеция осталась на 18-й строчке – в зоне вылета.