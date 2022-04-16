«Фиорентина» без помощи Кокорина разобралась с «Венецией»

«Фиорентина» с минимальным счётом обыграла «Венецию» в матче 33-го тура итальянской Серии А. Победный гол на свой счёт записал Лукас Торрейра.
Александр Кокорин не принял участие в поединке, весь матч просидев на скамейке запасных.
Победа позволила «фиалкам» подняться в зону Лиги Европы – на шестое место, а Венеция осталась на 18-й строчке – в зоне вылета.
Протокол игры
|(1:0) Торрейра Лукас30'
Терраччиано Пьетро•Венути Лоренцо•Миленкович Никола•Роша Игор II•Бираги Кристиано•Кастровилли Гаэтано 78' (Амрабат Софьян ( 78') •Торрейра Лукас•Мале Юссеф 68' (Дункан Альфред ( 68' ) • 83'Гонсалес Николас•Кабрал Артур 87' (Пёнтек Кшиштоф ( 87') •Иконе Жонатан 68' (Соттил Рикардо ( 68' ) 79'
Маенпяя Ники•Матею Алеш•Кальдара Маттиа•Чеккарони Пьетро•Хапс Ридгесиано • 29'Чрнигой Домен 78' (Фьордилино Лука ( 78') •Тессманн Таннер 56' (Араму Маттиа ( 56') •Бузио Джанлука 87' (Перец Дор ( 87' ) • 90'Йонсен Деннис 46' (Кийине Софиан ( 46' ) • 57'Анри Тома•Окереке Давид 36' 78' (Нсаме Жан-Пьер ( 78')
16 апреля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).