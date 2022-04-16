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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» без помощи Кокорина разобралась с «Венецией»

16 Апреля 2022 • 19:26 Комментировать (1)
Фиорентина
1:0
Венеция
окончен

«Фиорентина» с минимальным счётом обыграла «Венецию» в матче 33-го тура итальянской Серии А. Победный гол на свой счёт записал Лукас Торрейра.

Александр Кокорин не принял участие в поединке, весь матч просидев на скамейке запасных.

Победа позволила «фиалкам» подняться в зону Лиги Европы – на шестое место, а Венеция осталась на 18-й строчке – в зоне вылета.

Протокол игры  
Фиорентина 1:0Венеция
(1:0) Торрейра Лукас30'   
Терраччиано ПьетроВенути ЛоренцоМиленкович НиколаРоша Игор IIБираги КристианоКастровилли Гаэтано  78' (Амрабат Софьян (  78') Торрейра ЛукасМале Юссеф  68' (Дункан Альфред (  68'   83') Гонсалес НиколасКабрал Артур  87' (Пёнтек Кшиштоф (  87') Иконе Жонатан  68' (Соттил Рикардо (  68'   79')
Запасные: Кокорин АлександрОдриосола АльвароМартинес Лукас IIКальехон ХосеНастасич МатияДронговски БартломейТерзич АлексаСапонара Риккардо
Маенпяя НикиМатею АлешКальдара МаттиаЧеккарони ПьетроХапс Ридгесиано   29'Чрнигой Домен  78' (Фьордилино Лука (  78') Тессманн Таннер  56' (Араму Маттиа (  56') Бузио Джанлука  87' (Перец Дор (  87'   90') Йонсен Деннис  46' (Кийине Софиан (  46'   57') Анри ТомаОкереке Давид   36'  78' (Нсаме Жан-Пьер (  78')
Запасные: Модоло МаркоСвобода МихаэльНани ЛуишУльманн МаксимилианRoman LazarБертинато Бруно
16 апреля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Венеция Лукас Торрейра
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окончен Удинезе 4:1 Эмполи 1.70 3.85 5.10
окончен Сампдория 1:2 Салернитана 1.73 3.75 5.00
окончен Фиорентина 1:0 Венеция 1.35 5.10 9.50
Идет 52 минута Ювентус 0:0 Болонья 1.35 4.80 9.50
16.04  21:45 Лацио ... Торино 1.79 3.90 4.40
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