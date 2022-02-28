«Торино» обсудит продление контракта с Белотти

Капитан «Торино» Андреа Белотти может покинуть клуб по окончании сезона, такие слухи гуляют уже давно. С другой стороны, «Торино» готов предложить Белотти продление контракта, но обсуждаться это будет лишь по окончании сезона. Об этом объявил технический директор «Торино» Давиде Ваньяти.

- Обновление контракта с Белотти? Есть предпосылки к этому, он любит этот город, он знает, что его любят. Но сейчас надо больше работать и меньше говорить. Посмотрим в конце сезона, насколько совпадают наши планы на будущее, - пояснил Ваньяти, слова которого приводит Sky.

Белотти выступает в «Торино» с 2015 года.