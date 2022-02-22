Белотти может сменить «Торино» на «Аталанту»

Форвард «Торино» Андреа Белотти может сменить команду предстоящим летом. Его услугами интересуется регулярно выступающая в Лиге чемпионов «Аталанта». Выступления в этом турнире импонируют 28-летнему игроку, которого считают самым главным активом «Торино» - пробиться в этот турнир с нынешним клубом у него не получается, «Торино» уже давно не претендует на места в европейских турнирах.

Нынешнее соглашение Белотти с «Торино» истекает предстоящим летом, так что к «Аталанте» форвард, недавно забивший в ворота «Ювентуса» в туринском дерби, может присоединиться в качестве свободного агента.