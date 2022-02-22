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Чемпионат Италии. Серия А

Белотти может сменить «Торино» на «Аталанту»

22 Февраля 2022 • 01:45 Комментировать
Торино
...
Кальяри
1.63 3.75 5.70
27.02 14:30

Форвард «Торино» Андреа Белотти может сменить команду предстоящим летом. Его услугами интересуется регулярно выступающая в Лиге чемпионов «Аталанта». Выступления в этом турнире импонируют 28-летнему игроку, которого считают самым главным активом «Торино» - пробиться в этот турнир с нынешним клубом у него не получается, «Торино» уже давно не претендует на места в европейских турнирах.

Нынешнее соглашение Белотти с «Торино» истекает предстоящим летом, так что к «Аталанте» форвард, недавно забивший в ворота «Ювентуса» в туринском дерби, может присоединиться в качестве свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Андреа Белотти Трансферы футбола - лето 2022
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окончен Кальяри 1:1 Наполи 6.00 4.30 1.55
окончен Болонья 2:1 Специя 1.85 3.55 4.40
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