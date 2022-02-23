Перед переходом в «Рейнджерс» Диалло мог оказаться в «Сассуоло»

Полузащитник шотландского «Глазго Рейнджерс» Амад Диалло в январе мог оказаться в составе «Сассуоло». По сообщениям Calciomercato, итальянский клуб был заинтересован в аренде футболиста, но получил отказ от «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что «красные дьяволы» не были уверены в том, что Диалло сможет получать игровую практику в «Сассуоло», и поэтому отдали полузащитника в аренду в «Глазго Рейнджерс», где у игрока будет явно больше шансов пробиться в основу.

Напомним, что арендное соглашение между «Манчестер Юнайтед» и «Глазго Рейнджерс» не включает в себя опцию выкупа. Будущее Диалло решит новый тренер, который возглавит «манкунианцев» следующим летом.