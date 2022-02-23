Холанн пропустит ответный матч «Боруссии» с «Рейнджерс»

Дортмундская «Боруссия» отправится в Шотландию на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Глазго Рейнджерс» без своей главной звезды. Участия в поединке не примет норвежский голеадор Эрлинг Холанн.

Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта журналист Патрик Бергер, центрфорвард остался в Дортмунде, поскольку не успел полностью восстановиться после повреждения. Из-за травмы скандинав пропустил четыре последних матча «шмелей».

Поединок между «Рейнджерс» и «Боруссией» пройдет в четверг, 24 февраля. В первом матче была зафиксирована победа шотландцев со счетом 4:2.