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Холанн пропустит ответный матч «Боруссии» с «Рейнджерс»

23 Февраля 2022 • 13:34 Комментировать
Глазго Рейнджерс
...
Боруссия Д
4.30 4.40 1.68
24.02 23:00

Дортмундская «Боруссия» отправится в Шотландию на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Глазго Рейнджерс» без своей главной звезды. Участия в поединке не примет норвежский голеадор Эрлинг Холанн.

Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта журналист Патрик Бергер, центрфорвард остался в Дортмунде, поскольку не успел полностью восстановиться после повреждения. Из-за травмы скандинав пропустил четыре последних матча «шмелей».

Поединок между «Рейнджерс» и «Боруссией» пройдет в четверг, 24 февраля. В первом матче была зафиксирована победа шотландцев со счетом 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Глазго Рейнджерс Эрлинг Холанн
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ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС БОРУССИЯ Д
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