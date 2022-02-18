Директор «Боруссии» о поражении «Рейнджерс»: «У меня всё ещё нет слов»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк отреагировал на поражение своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против шотландского «Глазго Рейнджерс».

«Я всё ещё потрясён, у меня нет слов. Это было нелепое, позорное выступление. Я не буду обсуждать работу главного тренера Марко Розе. Позиция клуба остаётся прежней – мы защищаем своего менеджера, в этом плане ничего не изменилось», – заявил Цорк.

Напомним, что дортмундская «Боруссия» проиграла в первом матче 1/16 финала Лиги Европы у себя дома шотландскому «Глазго Рейнджерс» со счётом 2:4. Ответная встреча состоится 24 февраля.