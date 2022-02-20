Квальярелла: «Меньше слов, больше дела»

Фабио Кварьялелла забивает в чемпионате Италии уже восемнадцать лет кряду, но 39-летний форвард и не думает останавливаться. Один из двух его голов в ворота «Эмполи» стал также для Фабио сотым в футболке «Сампдории». Он выступает в составе генуэзского клуба с 2016 года.

- Я тренируюсь наравне с 20-летними парнями и буду давать для победы все вплоть до конца. Выступаю по-прежнему с тем энтузиазмом, с которым начинал карьеру в Серии С. 100 голов в футболке «Сампдории» - это отличное достижение! Меньше слов, больше дела!, - заявил Квальярелла, слова которого прозвучали в эфире телеканала DAZN.