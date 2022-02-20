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Чемпионат Италии. Серия А

Квальярелла: «Меньше слов, больше дела»

20 Февраля 2022 • 06:20 Комментировать
Сампдория
2:0
Эмполи
окончен

Фабио Кварьялелла забивает в чемпионате Италии уже восемнадцать лет кряду, но 39-летний форвард и не думает останавливаться. Один из двух его голов в ворота «Эмполи» стал также для Фабио сотым в футболке «Сампдории». Он выступает в составе генуэзского клуба с 2016 года.

- Я тренируюсь наравне с 20-летними парнями и буду давать для победы все вплоть до конца. Выступаю по-прежнему с тем энтузиазмом, с которым начинал карьеру в Серии С. 100 голов в футболке «Сампдории» - это отличное достижение! Меньше слов, больше дела!, - заявил Квальярелла, слова которого прозвучали в эфире телеканала DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Фабио Квальярелла
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