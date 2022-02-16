Габбьядини успешно прооперирован

Мы уже сообщали о неприятностях Маноло Габбьядини - один из лучших игроков «Сампдории» был вынужден лечь под хирургический нож после того, как 6 февраля получил травму в матче с «Сассуоло». Операция прошла в Болонье, об этом сообщил сам нападающий посредством своего «Инстаграма».

- Операция прошла, все нормально, - написал футболист.

Этот сезон для 30-летнего Габбьядини закончен, теперь он нацеливается на возвращение в следующем сезоне. В этом же неполном сезоне он записал на свой счет семь голов и четыре результативные передачи своим партнерам. «Сампдория» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице.