Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Италии. Серия А

Габбьядини успешно прооперирован

16 Февраля 2022 • 01:13 Комментировать
Сампдория
...
Эмполи
2.20 3.50 3.20
19.02 17:00

Мы уже сообщали о неприятностях Маноло Габбьядини - один из лучших игроков «Сампдории» был вынужден лечь под хирургический нож после того, как 6 февраля получил травму в матче с «Сассуоло». Операция прошла в Болонье, об этом сообщил сам нападающий посредством своего «Инстаграма».

- Операция прошла, все нормально, - написал футболист.

Этот сезон для 30-летнего Габбьядини закончен, теперь он нацеливается на возвращение в следующем сезоне. В этом же неполном сезоне он записал на свой счет семь голов и четыре результативные передачи своим партнерам. «Сампдория» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Маноло Габбьядини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САМПДОРИЯ ЭМПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Февраля
01:13 · Италия. Серия А
Габбьядини успешно прооперирован
00:04 · Италия. Серия А
Никола стал новым тренером «Салернитаны»
15 Февраля
23:28 · Италия. Серия А
Кассано в непечатных выражениях раскритиковал деятельность Моуринью
20:00 · Англия. Премьер-лига
Роналду может воссоединиться с Моуринью в «Роме» 1
16:39 · Италия. Серия А
«Севилья» может продать Алехандро Гомеса и купить Кристанте
15:36 · Италия. Серия А
«Лацио» нацелился на Романьоли и Оспину
15:00 · Италия. Серия А
Ренату Саншеш прокомментировал пост Меньяна на итальянском. Игрок может перейти в «Милан» 1
14:24 · Италия. Серия А
​«Реал» положил глаз на защитника «Интера»
13:21 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Зюле в итальянском гранде 1
09:09 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» высказались о контракте Дибалы
08:25 · Италия. Серия А
Полузащитнику «Торино» прооперировали нос
07:30 · Италия. Серия А
Фабиан Руис может расстаться с «Наполи»
07:23 · Италия. Серия Б
Президент «Реджины» угодил в больницу в критическом состоянии
06:52 · Италия. Серия А
Никола - ещё один претендент на тренерскую должность в «Салернитане»
04:08 · Италия. Серия А
Римские клубы претендуют на Максима Лопеса
Все новости
Рекомендуем