Ветеран «Сампдории» забивает в Серии А уже 18 лет кряду

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла забил два мяча в матче против «Эмполи», и они стали для него первыми в 2022 году. Таким образом, Квальярелла забивает в Серии А уже восемнадцать календарных лет кряду, начиная с 2005 года.

В истории высшей лиги итальянского футбола такое, кроме него, удавалось лишь семи футболистам, среди которых такие имена, как Роберто Баджо и Алессандро дель Пьеро, а также Альтафини, Джанни Ривера, Франческо Тотти, Роберто Манчини и Серджо Пеллиссье.

В этом сезоне на счету Квальяреллы три мяча в составе «Сампдории», он выступает в составе клуба с 2016 года.