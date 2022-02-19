​Дубль 39-летнего Квальяреллы принёс «Сампдории» три очка

В субботу в итальянской Серии А отношения на футбольном поле выясняли «Сампдория» и «Эмполи». Генуэзцы отпраздновали домашнюю победу со счётом 2:0. Оба гола «Сампа» провела ещё до наступления перерыва. Автором дубля стал известный 39-летний нападающий Фабио Квальярелла.
Набор трёх очков позволил «Сампдории» подняться на пятнадцатое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Что касается «Эмполи», то команда остаётся одиннадцатой. Свою последнюю победу в чемпионате «Эмполи» одерживал ещё 12 декабря.
Протокол игры
|(1:0) Квальярелла Фабио14'
|(2:0) Квальярелла Фабио29'
Фальконе Владимиро•Берешиньски Бартош • 42'Феррари Алекс•Колли Омар•Мурру Никола 70' (Ауджелло Томмазо ( 70') •Кандрева Антонио • 65'Экдаль Альбин 45' 86' (Виейра Ронни ( 86') •Торсби Мортен•Сабири Абдельхамид 69' (Ринкон Томас ( 69') •Капуто Франческо•Квальярелла Фабио 61' (Конти Андреа ( 61' ) 74'
Викарио Гульельмо•Стоянович Петар•Романьоли Симоне•Вити Маттиа•Паризи Фабьяно 78' (Какас Либерато ( 78') •Журковски Шимон 63' (Хендерсон Лиам ( 63') •Аслани Кристьян • 43'Бенасси Марко 63' (Бандинелли Филиппо ( 63') •Байрами Недим 31' 75' (Ди Франческо Федерико ( 75') •Кутроне Патрик 63' (Ла Мантия Андреа ( 63') •Пинамонти Андреа
19 февраля. Стадион "Луиджи Феррарис".
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