​Дубль 39-летнего Квальяреллы принёс «Сампдории» три очка

В субботу в итальянской Серии А отношения на футбольном поле выясняли «Сампдория» и «Эмполи». Генуэзцы отпраздновали домашнюю победу со счётом 2:0. Оба гола «Сампа» провела ещё до наступления перерыва. Автором дубля стал известный 39-летний нападающий Фабио Квальярелла.

Набор трёх очков позволил «Сампдории» подняться на пятнадцатое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Что касается «Эмполи», то команда остаётся одиннадцатой. Свою последнюю победу в чемпионате «Эмполи» одерживал ещё 12 декабря.