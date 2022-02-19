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Чемпионат Италии. Серия А

​Дубль 39-летнего Квальяреллы принёс «Сампдории» три очка

19 Февраля 2022 • 18:50 Комментировать
Сампдория
2:0
Эмполи
окончен

В субботу в итальянской Серии А отношения на футбольном поле выясняли «Сампдория» и «Эмполи». Генуэзцы отпраздновали домашнюю победу со счётом 2:0. Оба гола «Сампа» провела ещё до наступления перерыва. Автором дубля стал известный 39-летний нападающий Фабио Квальярелла.

Набор трёх очков позволил «Сампдории» подняться на пятнадцатое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Что касается «Эмполи», то команда остаётся одиннадцатой. Свою последнюю победу в чемпионате «Эмполи» одерживал ещё 12 декабря.

Протокол игры  
Сампдория 2:0Эмполи
(1:0) Квальярелла Фабио14'   
(2:0) Квальярелла Фабио29'   
Фальконе ВладимироБерешиньски Бартош   42'Феррари АлексКолли ОмарМурру Никола  70' (Ауджелло Томмазо (  70') Кандрева Антонио   65'Экдаль Альбин   45'  86' (Виейра Ронни (  86') Торсби МортенСабири Абдельхамид  69' (Ринкон Томас (  69') Капуто ФранческоКвальярелла Фабио  61' (Конти Андреа (  61'   74')
Запасные: Аудеро ЭмильМаньяни ДжанджакомоСупряга ВладиславРавалья НиколаТримболи Симоне
Викарио ГульельмоСтоянович ПетарРоманьоли СимонеВити МаттиаПаризи Фабьяно  78' (Какас Либерато (  78') Журковски Шимон  63' (Хендерсон Лиам (  63') Аслани Кристьян   43'Бенасси Марко  63' (Бандинелли Филиппо (  63') Байрами Недим   31'  75' (Ди Франческо Федерико (  75') Кутроне Патрик  63' (Ла Мантия Андреа (  63') Пинамонти Андреа
Запасные: Луперто СебастьяноИсмайли АрдианФурлан ЯкопоШтулац ЛеоТонелли ЛоренцоУйкани СамирФьямоцци Риккардо
19 февраля. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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Эмполи Сампдория Фабио Квальярелла
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окончен Сампдория 2:0 Эмполи 2.15 3.60 3.30
19.02  20:00 Рома ... Верона 1.85 4.00 4.00
19.02  22:45 Салернитана ... Милан 7.80 5.20 1.39
20.02  14:30 Фиорентина ... Аталанта 3.45 3.80 2.06
20.02  17:00 Венеция ... Дженоа 2.65 3.35 2.75
20.02  20:00 Интер Милан ... Сассуоло 1.40 5.40 7.20
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