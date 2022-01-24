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Чемпионат Италии. Серия А

Леау обязан заплатить «Спортингу» 16,5 миллионов евро

24 Января 2022 • 14:34 Комментировать
Спортинг Л
...
Санта-Клара
1.48 4.40 6.60
26.01 22:45

Спортивный арбитражный суд обязал нападающего «Милана» Рафаэла Леау выплатить лиссабонскому «Спортингу» 16,5 миллионов евро за расторжение контракта в 2018 году. Напомним, что тогда Леау, как и многие другие игроки «Спортинга», разорвал контракт с клубом из-за угроз болельщиков, которые были недовольны выступлениями команды.

Сначала футболист присоединился к «Лиллю», а затем завершил свой переход в стан «россонери». «Спортинг» считал, что игрок не имеет права на расторжение контракта, поэтому позже лиссабонский клуб обратился в суд.

Пока неизвестно, станет ли Леау подавать апелляцию. В этом сезоне форвард провёл 19 матчей в чемпионате Италии, где забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Спортинг Лиссабон Рафаэл Леау
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СПОРТИНГ Л САНТА-КЛАРА
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