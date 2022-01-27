Определись финалисты Кубка португальской лиги

В финале Кубка португальской лиги обойдется без сюрпризов - там сразятся «Бенфика» и лиссабонский «Спортинг». Вчера «Бенфика» сумела обыграть в полуфинале турнира «Боавишту», ну а «Спортинг» сегодня обыграл «Санта-Клару», причем победа получилась волевой - «львы» первыми пропустили, но отыгрались еще до перерыва благодаря автоголу соперника, а во втором тайме взятый в аренду у «ПСЖ» Сарабия забил победный мяч (2:1).

Финал турнира состоится в субботу, 29 января. «Спортинг» три раза становился обладателем учрежденного в 2007 году Кубка, «Бенфика» же брала его семь раз. Характерно, что «Порту» не завоевывал трофей ни разу, хотя четырежды играл в финале.