«Наполи» и «Аталанта» победили, Миранчук отдал голевую передачу

Очередные матчи 21-го тура Серии А прошли без сенсаций. «Наполи» разделался с «Сампдорией», не оставив сопернику шансов, правда, забил лишь раз. Андреа Петанья стал автором единственного гола на 43-й минуте.

«Аталанта» на выезде разгромила «Удинезе» (6:2). Хет-трик на счету Луиса Муриэля, также у победителей забивали Марио Пашалич, Руслан Малиновский, Йоаким Меле и Маттео Пессина, а вышедший на замену на 73-й минуте Алексей Миранчук тут же стал автором результативной передачи.

«Наполи» третий с 43 очками, «Аталанта» (41) идет следом.