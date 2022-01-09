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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» и «Аталанта» победили, Миранчук отдал голевую передачу

09 Января 2022 • 20:25 Комментировать (2)
Наполи
1:0
Сампдория
окончен

Очередные матчи 21-го тура Серии А прошли без сенсаций. «Наполи» разделался с «Сампдорией», не оставив сопернику шансов, правда, забил лишь раз. Андреа Петанья стал автором единственного гола на 43-й минуте.

«Аталанта» на выезде разгромила «Удинезе» (6:2). Хет-трик на счету Луиса Муриэля, также у победителей забивали Марио Пашалич, Руслан Малиновский, Йоаким Меле и Маттео Пессина, а вышедший на замену на 73-й минуте Алексей Миранчук тут же стал автором результативной передачи.

«Наполи» третий с 43 очками, «Аталанта» (41) идет следом.

Протокол игры  
Удинезе 2:6 Аталанта
    17' Пашалич Марио (0:1)
    22' Муриэль Луис (0:2)
    43' Малиновский Руслан (0:3)
(1:3) Джимсити Берат 59'    
    76' Муриэль Луис (1:4)
(2:4) Гомеш Бету 88'    
   

89' Меле Йоаким (2:5)

90' Пессина Маттео (2:6)
Паделли Даниэле Бекао Родриго   30' Де Майо Себастьян Нюйтинк Брэм Перес Неуэн Молина Науэль Уолас Соуза Удоги Дестини   66' (Соппи Брэндон (   66') Пуссетто Игнасио   74' (Саксесс Исаак (   74') Гомеш Бету Делофеу Херард   44'
Запасные: Федрицци Якопо Пьяна Эдоардо
Муссо Хуан Толой Рафаэл Паломино Хосе Джимсити Берат   77' Меле Йоаким Де Рон Мартен   45'   46' (Пессина Маттео (   46') Коопмейнерс Теун Пеццелла Джузеппе   73' (Хатебур Ханс (   73') Пашалич Марио   73' (Миранчук Алексей (   73') Муриэль Луис   79' (Иличич Йосип (   79') Малиновский Руслан
Запасные: Скальвини Джорджио Демирал Мерих Росси Франческо
09 января. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).

 

Протокол игры  
Наполи 1:0 Сампдория
(1:0) Петанья Андреа 43'    
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни Ррахмани Амир Жуан Жезус Гулам Фаузи   80' (Фабиан Руис (   80') Демме Диего   80' (Туанзебе Аксел (   80') Лоботка Станислав Элмас Эльиф Мертенс Дрис Инсинье Лоренцо   30' (Политано Маттео (   30') Петанья Андреа
Запасные: Марфелла Давиде Идасяк Губерт Чиоффи Антонио Дзаноли Алессандро Костанцо Давиде
Аудеро Эмиль   46' (Фальконе Владимиро (   46') Дрэгушин Раду Феррари Алекс Шабо Юлиан   45' Ауджелло Томмазо   75' (Мурру Никола (   75') Киерво Риккардо   72' (Капуто Франческо (   72') Экдаль Альбин   46' (Ринкон Томас (   46') Аскилдсен Кристоффер Торсби Мортен Габбьядини Маноло Квальярелла Фабио
Запасные: Виейра Ронни Равалья Никола Йепес Жерар Тримболи Симоне Торрегросса Эрнесто
09 января. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Аталанта Сампдория Наполи Алексей Миранчук
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
09 Января 2022 в 20:33
трудно будет Юве в топ-4 попасть...
Zenituwka
09 Января 2022 в 21:32
Им сейчас нужно думать о другом.
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окончен Эмполи 1:5 Сассуоло 2.55 3.85 2.55
окончен Наполи 1:0 Сампдория 1.33 5.30 10.00
окончен Удинезе 2:6 Аталанта 6.60 4.70 1.45
окончен Дженоа 0:1 Специя 2.10 3.35 3.75
окончен Рома 3:4 Ювентус 3.35 3.45 2.23
Идет 11 минута Верона 0:0 Салернитана 1.39 5.00 8.20
Идет 11 минута Интер Милан 0:0 Лацио 1.40 4.90 8.20
10.01  19:00 Торино ... Фиорентина 3.05 3.35 2.40
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