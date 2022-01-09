«Наполи» и «Аталанта» победили, Миранчук отдал голевую передачу

Очередные матчи 21-го тура Серии А прошли без сенсаций. «Наполи» разделался с «Сампдорией», не оставив сопернику шансов, правда, забил лишь раз. Андреа Петанья стал автором единственного гола на 43-й минуте.
«Аталанта» на выезде разгромила «Удинезе» (6:2). Хет-трик на счету Луиса Муриэля, также у победителей забивали Марио Пашалич, Руслан Малиновский, Йоаким Меле и Маттео Пессина, а вышедший на замену на 73-й минуте Алексей Миранчук тут же стал автором результативной передачи.
«Наполи» третий с 43 очками, «Аталанта» (41) идет следом.
Протокол игры
|17' Пашалич Марио (0:1)
|22' Муриэль Луис (0:2)
|43' Малиновский Руслан (0:3)
|(1:3) Джимсити Берат 59'
|76' Муриэль Луис (1:4)
|(2:4) Гомеш Бету 88'
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89' Меле Йоаким (2:5)
90' Пессина Маттео (2:6)
Паделли Даниэле • Бекао Родриго • 30'Де Майо Себастьян • Нюйтинк Брэм • Перес Неуэн • Молина Науэль • Уолас Соуза • Удоги Дестини 66' ( Соппи Брэндон ( 66') • Пуссетто Игнасио 74' ( Саксесс Исаак ( 74') • Гомеш Бету • Делофеу Херард 44'
Запасные: Федрицци Якопо • Пьяна Эдоардо
Муссо Хуан • Толой Рафаэл • Паломино Хосе • Джимсити Берат • 77'Меле Йоаким • Де Рон Мартен 45' 46' ( Пессина Маттео ( 46') • Коопмейнерс Теун • Пеццелла Джузеппе 73' ( Хатебур Ханс ( 73') • Пашалич Марио 73' ( Миранчук Алексей ( 73') • Муриэль Луис 79' ( Иличич Йосип ( 79') • Малиновский Руслан
Запасные: Скальвини Джорджио • Демирал Мерих • Росси Франческо
09 января. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
Протокол игры
|(1:0) Петанья Андреа 43'
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • Ррахмани Амир • Жуан Жезус • Гулам Фаузи 80' ( Фабиан Руис ( 80') • Демме Диего 80' ( Туанзебе Аксел ( 80') • Лоботка Станислав • Элмас Эльиф • Мертенс Дрис • Инсинье Лоренцо 30' ( Политано Маттео ( 30') • Петанья Андреа
Запасные: Марфелла Давиде • Идасяк Губерт • Чиоффи Антонио • Дзаноли Алессандро • Костанцо Давиде
Аудеро Эмиль 46' ( Фальконе Владимиро ( 46') • Дрэгушин Раду • Феррари Алекс • Шабо Юлиан • 45'Ауджелло Томмазо 75' ( Мурру Никола ( 75') • Киерво Риккардо 72' ( Капуто Франческо ( 72') • Экдаль Альбин 46' ( Ринкон Томас ( 46') • Аскилдсен Кристоффер • Торсби Мортен • Габбьядини Маноло • Квальярелла Фабио
Запасные: Виейра Ронни • Равалья Никола • Йепес Жерар • Тримболи Симоне • Торрегросса Эрнесто
09 января. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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