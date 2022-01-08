Слухи, которые окутывали потенциальный трансфер игрока «Наполи» Лоренцо Инсинье в клуб МЛС «Торонто», дошли до конкретики.

8 января пресс-служба канадского клуба сообщила о том, что летом 2022 года итальянец пополнит ряды их команды.

Напоминаем, что соглашение Инсинье с неаполитанским клубом истекает через полгода, что позволило легенде «Наполи» подписать предварительное соглашение с «Торонто», которое рассчитано на 4 года. Зарплата действующего чемпиона Европы в Северной Америке составит 11 миллионов евро в год + 4,5 миллионов евро бонусами.

Воспитанник команды из Неаполя сыграл за неё 416 матчей, забил 114 голов и отдал 95 ассистов.

Ранее, среди претендентов на Инсинье СМИ называли «Баварию», «Барселону», «Тоттенхэм» и «Рому».