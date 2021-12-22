«Интер» снова победил, «Рома» упустила победу, «Фиорентина» вырвала ничью, Кокорин там же

В Серии А проходят матчи последнего тура в этом году. «Интер» играл против «Торино» и воплотил в гол один из обилия моментов. В контратаке Эдин Джеко отыграл во вторую линию, и Дензел Дюмфрис открыл счет, который таковым и остался до финального свистка - 1:0.
Такой же результат держался почти до конца и в других матчах. Гол Элдора Шомуродова в игре «Рома» - «Сампдория» не стал победным. «Волки» пропустили в концовке - 1:1.
Аналогично «Фиорентина» не проиграла «Вероне» (1:1). Александр Кокорин завершил 2021 года на скамейке запасных.
Протокол игры
|Интер Милан
|1:0
|Торино
|(1:0) Дюмфрис Дензел 30'
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Бастони Алессандро • Дюмфрис Дензел 83' ( Сенси Стефано ( 83') • Видаль Артуро 83' ( Д'Амброзио Данило ( 83') • Брозович Марсело • Чалханоглу Хакан 65' 69' ( Санчес Алексис ( 69') • Перишич Иван 90' ( Димарко Федерико ( 90') • Мартинес Лаутаро 69' ( Весино Матиас ( 69') • Джеко Эдин
Запасные: Кордац Алекс • Сатриано Мартин • Дармиан Маттео • Гальярдини Роберто • Раноккия Андреа • Коларов Александар
Милинкович-Савич Ваня • Джиджи Коффи • Бремер Глейсон • Буонджорно Алессандро 65' ( Родригес Рикардо ( 65') • Синго Вилфред 76' ( Прат Деннис ( 76') • Лукич Саша • Побега Томмазо 66' ( Мандрагора Роландо ( 66') • Эйна Ола • Брекало Йосип 76' ( Ансальди Кристиан ( 76') • Пьяца Марко • Санабрия Антонио 59' ( Варминг Магнус ( 59')
Запасные: Дзадза Симоне • Джемелло Лука • Иццо Армандо • Линетти Кароль • Зима Давид • Коне Бенджамин • Ринкон Томас
22 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры
|(1:0) Шомуродов Элдор 72'
|80' Габбьядини Маноло (1:1)
Патрисиу Руй • Манчини Джанлука • Смоллинг Крис • Ибаньес Рожер • Карсдорп Рик • Верету Жордан 67' ( Шомуродов Элдор ( 67') • Кристанте Бриан • Мхитарян Генрих • Винья Матиас 67' ( Эль-Шаарави Стефан ( 67') • Дзаньоло Николо • Абрахам Тэмми
Запасные: Диавара Амаду • Бове Эдоардо • Дарбо Эбрима • Вильяр Гонсало • Калафьори Рикардо • Кумбулла Мараш • Фузато Даниэл • Перес Карлес • Майораль Борха
Фальконе Владимиро • 60'Берешиньски Бартош 44' 76' ( Квальярелла Фабио ( 76') • Йосида Майя • Колли Омар • Ауджелло Томмазо • Кандрева Антонио 89' ( Депаоли Фабио ( 89') • Адриен Силва • Экдаль Альбин 37' ( Феррари Алекс ( 37') • Аскилдсен Кристоффер 61' 89' ( Йепес Жерар ( 89') • Габбьядини Маноло • Капуто Франческо 76' ( Киерво Риккардо ( 76')
Запасные: Аудеро Эмиль • Равалья Никола • Дрэгушин Раду • Шабо Юлиан • Мурру Никола • Торрегросса Эрнесто
22 декабря. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Протокол игры
|Верона
|1:1
|Фиорентина
|(1:0) Ласанья Кевин 17'
|81' Кастровилли Гаэтано (1:1)
Монтипо Лоренцо • Фараони Марко • Шутало Бошко • Казале Николо • Тамез Адриен • Илич Иван • 47'Велозу Мигель 46' ( Бесса Даниэль ( 46') • Лазович Дарко • Ласанья Кевин 80' ( Хонгла Мартин ( 80') • Капрари Джанлука 46' 80' ( Канчельери Маттео ( 80') • Симеоне Джованни
Запасные: Берарди Алессандро • Четин Мерт • Рюэгг Кевин • Коппола Диего • Пандур Ивор • Рагуза Антонио
Терраччиано Пьетро • Венути Лоренцо 70' ( Одриосола Альваро ( 70') • Миленкович Никола • Роша Игор II • Терзич Алекса • 84'Бонавентура Джакомо 46' ( Кастровилли Гаэтано ( 46') • Торрейра Лукас • Дункан Альфред • Гонсалес Николас • Влахович Душан • Соттил Рикардо 63' ( Сапонара Риккардо ( 63' Кальехон Хосе 70')
Запасные: Черофолини Микеле • Кокорин Александр • Росати Антонио • Мартинес Лукас II • Пульгар Эрик • Настасич Матия • Мале Юссеф • Бенасси Марко
22 декабря. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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