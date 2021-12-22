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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» снова победил, «Рома» упустила победу, «Фиорентина» вырвала ничью, Кокорин там же

22 Декабря 2021 • 22:28 Комментировать
Рома
1:1
Сампдория
окончен

В Серии А проходят матчи последнего тура в этом году. «Интер» играл против «Торино» и воплотил в гол один из обилия моментов. В контратаке Эдин Джеко отыграл во вторую линию, и Дензел Дюмфрис открыл счет, который таковым и остался до финального свистка - 1:0.

Такой же результат держался почти до конца и в других матчах. Гол Элдора Шомуродова в игре «Рома» - «Сампдория» не стал победным. «Волки» пропустили в концовке - 1:1.

Аналогично «Фиорентина» не проиграла «Вероне» (1:1). Александр Кокорин завершил 2021 года на скамейке запасных.

Протокол игры  
Интер Милан 1:0 Торино
(1:0) Дюмфрис Дензел 30'    
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро Дюмфрис Дензел   83' (Сенси Стефано (   83') Видаль Артуро   83' (Д'Амброзио Данило (   83') Брозович Марсело Чалханоглу Хакан   65'   69' (Санчес Алексис (   69') Перишич Иван   90' (Димарко Федерико (   90') Мартинес Лаутаро   69' (Весино Матиас (   69') Джеко Эдин
Запасные: Кордац Алекс Сатриано Мартин Дармиан Маттео Гальярдини Роберто Раноккия Андреа Коларов Александар
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня Джиджи Коффи Бремер Глейсон Буонджорно Алессандро   65' (Родригес Рикардо (   65') Синго Вилфред   76' (Прат Деннис (   76') Лукич Саша Побега Томмазо   66' (Мандрагора Роландо (   66') Эйна Ола Брекало Йосип   76' (Ансальди Кристиан (   76') Пьяца Марко Санабрия Антонио   59' (Варминг Магнус (   59')
Запасные: Дзадза Симоне Джемелло Лука Иццо Армандо Линетти Кароль Зима Давид Коне Бенджамин Ринкон Томас
22 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

Протокол игры  
Рома 1:1 Сампдория
(1:0) Шомуродов Элдор 72'    
    80' Габбьядини Маноло (1:1)
Патрисиу Руй Манчини Джанлука Смоллинг Крис Ибаньес Рожер Карсдорп Рик Верету Жордан   67' (Шомуродов Элдор (   67') Кристанте Бриан Мхитарян Генрих Винья Матиас   67' (Эль-Шаарави Стефан (   67') Дзаньоло Николо Абрахам Тэмми
Запасные: Диавара Амаду Бове Эдоардо Дарбо Эбрима Вильяр Гонсало Калафьори Рикардо Кумбулла Мараш Фузато Даниэл Перес Карлес Майораль Борха
Фальконе Владимиро   60' Берешиньски Бартош   44'   76' (Квальярелла Фабио (   76') Йосида Майя Колли Омар Ауджелло Томмазо Кандрева Антонио   89' (Депаоли Фабио (   89') Адриен Силва Экдаль Альбин   37' (Феррари Алекс (   37') Аскилдсен Кристоффер   61'   89' (Йепес Жерар (   89') Габбьядини Маноло Капуто Франческо   76' (Киерво Риккардо (   76')
Запасные: Аудеро Эмиль Равалья Никола Дрэгушин Раду Шабо Юлиан Мурру Никола Торрегросса Эрнесто
22 декабря. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Протокол игры  
Верона 1:1 Фиорентина
(1:0) Ласанья Кевин 17'    
    81' Кастровилли Гаэтано (1:1)
Монтипо Лоренцо Фараони Марко Шутало Бошко Казале Николо Тамез Адриен Илич Иван   47' Велозу Мигель   46' (Бесса Даниэль (   46') Лазович Дарко Ласанья Кевин   80' (Хонгла Мартин (   80') Капрари Джанлука   46'   80' (Канчельери Маттео (   80') Симеоне Джованни
Запасные: Берарди Алессандро Четин Мерт Рюэгг Кевин Коппола Диего Пандур Ивор Рагуза Антонио
Терраччиано Пьетро Венути Лоренцо   70' (Одриосола Альваро (   70') Миленкович Никола Роша Игор II Терзич Алекса   84' Бонавентура Джакомо   46' (Кастровилли Гаэтано (   46') Торрейра Лукас Дункан Альфред Гонсалес Николас Влахович Душан Соттил Рикардо   63' (Сапонара Риккардо (   63' Кальехон Хосе   70')
Запасные: Черофолини Микеле Кокорин Александр Росати Антонио Мартинес Лукас II Пульгар Эрик Настасич Матия Мале Юссеф Бенасси Марко
22 декабря. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

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окончен Венеция 1:3 Лацио
окончен Сассуоло 0:3 Болонья
окончен Рома 1:1 Сампдория
окончен Верона 1:1 Фиорентина
окончен Интер Милан 1:0 Торино
Идет 16 минута Наполи 0:0 Специя
Идет 17 минута Эмполи 0:1 Милан
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