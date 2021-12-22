«Интер» снова победил, «Рома» упустила победу, «Фиорентина» вырвала ничью, Кокорин там же

В Серии А проходят матчи последнего тура в этом году. «Интер» играл против «Торино» и воплотил в гол один из обилия моментов. В контратаке Эдин Джеко отыграл во вторую линию, и Дензел Дюмфрис открыл счет, который таковым и остался до финального свистка - 1:0.

Такой же результат держался почти до конца и в других матчах. Гол Элдора Шомуродова в игре «Рома» - «Сампдория» не стал победным. «Волки» пропустили в концовке - 1:1.

Аналогично «Фиорентина» не проиграла «Вероне» (1:1). Александр Кокорин завершил 2021 года на скамейке запасных.