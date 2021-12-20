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Чемпионат Италии. Серия А

«Роме» интересны форвард «Атлетико» и полузащитник «Челси» слухи

20 Декабря 2021 • 00:37 Комментировать
Рома
...
Сампдория
22.12 20:30

Наверное, никто так сильно в европейском футболе не ждет открытия зимнего трансферного окна, как главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, неоднократно жаловавшийся на недостаток качественных кадров в команде. Стало известно, что решить эту проблему наставник намерен подписаниями форварда «Атлетико» Анхеля Корреа и полузащитника «Челси» Рубена Лофтуса-Чика.

Такой информацией на своих страницах поделилось итальянское издание Gazzetta dello Sport. Согласно источнику, трансфер аргентинского нападающего обойдется римлянам в 35 миллионов евро, а вот Лофтус-Чик, за которым клуб следит еще с лета, может согласиться на арендное соглашение.

Уточним, что несмотря на неудовлетворительные результаты, руководство «Ромы» продолжает верить в Моуринью и прислушиваться к его советам.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Атлетико Мадрид Жозе Моуринью Анхель Корреа Рубен Лофтус-Чик
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