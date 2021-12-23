Моуринью – о ничьей с «Сампдорией»: «Тяжело противостоять команде, которая не хочет играть в футбол»

В среду «Рома» в очередной раз потеряла очки в чемпионате Италии, не сумев в домашних стенах переиграть «Сампдорию». Однако главный тренер римлян Жозе Моуринью снова нашел причины, по которым его подопечным не удалось выжать максимум.

«Тяжело противостоять команде, которая не хочет играть в футбол. Скажу так, наша вина в том, что мы не продемонстрировали соответствующее качество игры, а их вина в том, что они подошли к встрече с таким отношением. Второй тайм в нашем исполнении был лучше, мы начали более интенсивно прессинговать, могли забить еще. А вот соперник не создавал нам никакой угрозы», - поделился португальский специалист в эфире DAZN.