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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» удержала победу над «Торино»

28 Ноября 2021 • 22:03 Комментировать
Рома
1:0
Торино
окончен

В 14-м туре Серии А «Рома» принимала «Торино». На 33-й минуте Тэмми Абрахам технично сыграл в штрафной и открыл счет, а вскоре «волки» получили право пробить 11-метровый, но ВАР помог определить, что ранее был офсайд. Гости в два раза чаще контролировали мяч, чем столичная команда, но остроты практически не создавали.

1:0, и «Рома» закрепилась на пятом месте.

Протокол игры  
Рома 1:0 Торино
(1:0) Абрахам Тэмми 33'    
Патрисиу Руй Манчини Джанлука Смоллинг Крис Ибаньес Рожер Карсдорп Рик Пеллегрини Лоренцо   15' (Перес Карлес (   15') Диавара Амаду Эль-Шаарави Стефан Мхитарян Генрих Абрахам Тэмми Дзаньоло Николо
Запасные: Боер Пьетро Рейнолдс Брайан Залевский Никола Винья Матиас Бове Эдоардо Дарбо Эбрима Шомуродов Элдор Кумбулла Мараш Фузато Даниэл Майораль Борха
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня Джиджи Коффи   46' (Зима Давид (   46'   54') Бремер Глейсон Буонджорно Алессандро   76' (Пьяца Марко (   76') Синго Вилфред Лукич Саша Побега Томмазо Войвода Мергим   77' (Дзадза Симоне (   77') Прат Деннис   76' (Базелли Даниэле (   76') Брекало Йосип Белотти Андреа   79' (Санабрия Антонио (   79')
Запасные: Бериша Этрит Джемелло Лука Иццо Армандо Эйна Ола Линетти Кароль Коне Бенджамин Ринкон Томас
28 ноября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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окончен Милан 1:3 Сассуоло
окончен Специя 0:1 Болонья
окончен Рома 1:0 Торино
Идет 45 минута Наполи 3:0 Лацио 1.77 4.1 4.4
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