«Рома» удержала победу над «Торино»

В 14-м туре Серии А «Рома» принимала «Торино». На 33-й минуте Тэмми Абрахам технично сыграл в штрафной и открыл счет, а вскоре «волки» получили право пробить 11-метровый, но ВАР помог определить, что ранее был офсайд. Гости в два раза чаще контролировали мяч, чем столичная команда, но остроты практически не создавали.

1:0, и «Рома» закрепилась на пятом месте.