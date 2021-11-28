«Рома» удержала победу над «Торино»

В 14-м туре Серии А «Рома» принимала «Торино». На 33-й минуте Тэмми Абрахам технично сыграл в штрафной и открыл счет, а вскоре «волки» получили право пробить 11-метровый, но ВАР помог определить, что ранее был офсайд. Гости в два раза чаще контролировали мяч, чем столичная команда, но остроты практически не создавали.
1:0, и «Рома» закрепилась на пятом месте.
Протокол игры
|(1:0) Абрахам Тэмми 33'
Патрисиу Руй • Манчини Джанлука • Смоллинг Крис • Ибаньес Рожер • Карсдорп Рик • Пеллегрини Лоренцо 15' ( Перес Карлес ( 15') • Диавара Амаду • Эль-Шаарави Стефан • Мхитарян Генрих • Абрахам Тэмми • Дзаньоло Николо
Запасные: Боер Пьетро • Рейнолдс Брайан • Залевский Никола • Винья Матиас • Бове Эдоардо • Дарбо Эбрима • Шомуродов Элдор • Кумбулла Мараш • Фузато Даниэл • Майораль Борха
Милинкович-Савич Ваня • Джиджи Коффи 46' ( Зима Давид ( 46' ) • 54'Бремер Глейсон • Буонджорно Алессандро 76' ( Пьяца Марко ( 76') • Синго Вилфред • Лукич Саша • Побега Томмазо • Войвода Мергим 77' ( Дзадза Симоне ( 77') • Прат Деннис 76' ( Базелли Даниэле ( 76') • Брекало Йосип • Белотти Андреа 79' ( Санабрия Антонио ( 79')
Запасные: Бериша Этрит • Джемелло Лука • Иццо Армандо • Эйна Ола • Линетти Кароль • Коне Бенджамин • Ринкон Томас
28 ноября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).