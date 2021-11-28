В матче «Рома» - «Торино» судьи пять минут разбирали с помощью VAR эпизод с офсайдом

В текущем туре чемпионата Италии был установлен необыкновенный рекорд – арбитры в течение пяти минут и двадцати секунд разбирали момент с офсайдом в матче «Рома» - «Торино», когда римляне должны были пробивать пенальти.

В конечном итоге судья отменил свое решение назначать 11-метровой, так как форвард хозяев поля Тэмми Абрахам оказался на несколько миллиметров ближе к воротам, чем последний защитник соперника.

За время ожидания с рефери успел поругаться и наставник «Ромы» Жозе Моуринью – португальский специалист недоумевал, почему комната VAR так долго пересматривает повторы и рисует линии. Эта тема уже стала предметом для различных шуток в местной прессе.