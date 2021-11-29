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Чемпионат Италии. Серия А

Лоренцо Пеллегрини выбыл из строя на несколько недель из-за травмы

29 Ноября 2021 • 00:08 Комментировать
Рома
1:0
Торино
окончен

Помимо радости от победы над «Торино», прошедший тур чемпионата Италии обернулся для болельщиков «Ромы» еще и неприятными новостями. Дело в том, что свою очередную травму получил полузащитник команды Лоренцо Пеллегрини.

Главный тренер римлян Жозе Моуринью на послематчевой пресс-конференции в эфире DAZN заявил, что итальянец будет находиться в лазарете в течение нескольких недель. В поединке с «Торино» Пеллегрини провел на поле всего лишь 15 минут, а потом был заменен из-за повреждения.

Недавно лидер центральной линии «Ромы» уже вылетал из строя, но тогда он пропустил всего одну встречу в Лиге конференций против норвежского «Будё-Глимта».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лоренцо Пеллегрини
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