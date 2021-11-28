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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Предпочитаю побеждать минимально, чем со счётом 5:0»

28 Ноября 2021 • 22:47 Комментировать (3)
Рома
1:0
Торино
окончен

«Рома» в тяжелом матче против «Торино» добыла минимальную победу, благодаря чему окончательно вернулась в верхнюю часть турнирной таблицы чемпионата. После игры наставник римлян Жозе Моуринью встретился с прессой, отвечая на различного рода вопросы.

Примечательно, что португалец остался доволен итоговым счетом встречи и похвалил своих футболистов.

«Я люблю выигрывать в подобном стиле. Такие победы нравятся мне больше, чем разгромные 5:0. Просто в этих случаях приходит осознание, что команда действительно приложила усилия, сплотилась ради единственной цели», - поделился Моуринью на пресс-конференции.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Артур Измаилов
28 Ноября 2021 в 23:24
для 5-0 еще не дорос , физрук ! 5-0 можеш разве только проиграть
Underdog !
28 Ноября 2021 в 22:52
Ну и муть... Значит если команда выигрывает крупно,то усилий не прилагает? То просто он не умеет выигрывать крупно
Артур Измаилов
28 Ноября 2021 в 23:25
с возвращением. не могу на твою стену зайти... как так, типа не существует. а как же тогда пишеш ?
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