Моуринью: «Предпочитаю побеждать минимально, чем со счётом 5:0»

«Рома» в тяжелом матче против «Торино» добыла минимальную победу, благодаря чему окончательно вернулась в верхнюю часть турнирной таблицы чемпионата. После игры наставник римлян Жозе Моуринью встретился с прессой, отвечая на различного рода вопросы.

Примечательно, что португалец остался доволен итоговым счетом встречи и похвалил своих футболистов.

«Я люблю выигрывать в подобном стиле. Такие победы нравятся мне больше, чем разгромные 5:0. Просто в этих случаях приходит осознание, что команда действительно приложила усилия, сплотилась ради единственной цели», - поделился Моуринью на пресс-конференции.