«Наполи» добыл очередную победу, забив один мяч «Салернитане»

«Наполи» продолжает шикарно играть на старте сезона. Команда Лучано Спаллетти гостила у «Салернитаны» и контролировала ход матча. Тем не менее, с десятка ударов по воротам противника в основное время только один пришелся в створ, но он стал голевым и победным. Это Пётр Зелиньски поразил цель на 61-й минуте - 1:0. Отметим, что команды доигрывали в формате 10 на 10.
Неаполитанцы снова вышли на чистое первое место.
Протокол игры
|Салернитана
|0:1
|Наполи
|61' Зелиньски Пётр (0:1)
Белек Вид • Цортеа Надир • Дьомбер Норберт • Страндберг Стефан • Раньери Лука 88' ( Гальоло Риккардо ( 88') • Скьявоне Андреа 88' ( Джурич Милан II ( 88') • Ди Таккио Франческо • Кастанос Григорис • 70'Рибери Франк • Бонаццоли Федерико 71' ( Оби Джоэл ( 71') • Гондо Седрик 64' ( Сими Нванкво ( 64')
Запасные: Айя Рамзи • Делли Карри Филиппо • Фиорилло Винченцо • Весели Фредерик • Руссо Антонио • Вергани Эдоардо • Кечрида Вайди • Ярошински Павел
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • Ррахмани Амир • Кулибали Калиду • 77'Руй Мариу • 74'Замбо-Ангисса Андре-Франк • 41'Фабиан Руис • Зелиньски Пётр • Политано Маттео 80' ( Жуан Жезус ( 80') • Мертенс Дрис 60' ( Элмас Эльиф ( 60') • Лосано Ирвинг 60' ( Петанья Андреа ( 60')
Запасные: Марфелла Давиде • Гулам Фаузи • Мерет Алекс • Дзаноли Алессандро • Демме Диего • Лоботка Станислав • Инсинье Лоренцо
31 октября. Стадион "Аречи".