«Наполи» добыл очередную победу, забив один мяч «Салернитане»

«Наполи» продолжает шикарно играть на старте сезона. Команда Лучано Спаллетти гостила у «Салернитаны» и контролировала ход матча. Тем не менее, с десятка ударов по воротам противника в основное время только один пришелся в створ, но он стал голевым и победным. Это Пётр Зелиньски поразил цель на 61-й минуте - 1:0. Отметим, что команды доигрывали в формате 10 на 10.

Неаполитанцы снова вышли на чистое первое место.