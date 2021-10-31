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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» добыл очередную победу, забив один мяч «Салернитане»

31 Октября 2021 • 22:03 Комментировать
Салернитана
0:1
Наполи
окончен

«Наполи» продолжает шикарно играть на старте сезона. Команда Лучано Спаллетти гостила у «Салернитаны» и контролировала ход матча. Тем не менее, с десятка ударов по воротам противника в основное время только один пришелся в створ, но он стал голевым и победным. Это Пётр Зелиньски поразил цель на 61-й минуте - 1:0. Отметим, что команды доигрывали в формате 10 на 10.

Неаполитанцы снова вышли на чистое первое место.

Протокол игры  
Салернитана 0:1 Наполи
    61' Зелиньски Пётр (0:1)
Белек Вид Цортеа Надир Дьомбер Норберт Страндберг Стефан Раньери Лука   88' (Гальоло Риккардо (   88') Скьявоне Андреа   88' (Джурич Милан II (   88') Ди Таккио Франческо Кастанос Григорис   70' Рибери Франк Бонаццоли Федерико   71' (Оби Джоэл (   71') Гондо Седрик   64' (Сими Нванкво (   64')
Запасные: Айя Рамзи Делли Карри Филиппо Фиорилло Винченцо Весели Фредерик Руссо Антонио Вергани Эдоардо Кечрида Вайди Ярошински Павел
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни Ррахмани Амир Кулибали Калиду   77' Руй Мариу   74' Замбо-Ангисса Андре-Франк   41' Фабиан Руис Зелиньски Пётр Политано Маттео   80' (Жуан Жезус (   80') Мертенс Дрис   60' (Элмас Эльиф (   60') Лосано Ирвинг   60' (Петанья Андреа (   60')
Запасные: Марфелла Давиде Гулам Фаузи Мерет Алекс Дзаноли Алессандро Демме Диего Лоботка Станислав Инсинье Лоренцо
31 октября. Стадион "Аречи".

 

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Наполи Салернитана
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окончен Дженоа 0:0 Венеция
окончен Сассуоло 1:2 Эмполи
окончен Фиорентина 3:0 Специя
окончен Салернитана 0:1 Наполи
Идет 53 минута Рома 0:1 Милан
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