Спаллетти назвал причину отсутствия Инсинье на поле в матче с «Салернитаной»

«Наполи» обыграл «Салернитану» в воскресенье со счётом 1:0 и снова единолично возглавил Серию А. Подопечные Лучано Спаллетти в восьмом матче сезоне сыграли на ноль, к тому же в атаке не было Виктора Осимхена и Лоренцо Инсинье, который провел 90 минут на скамейке запасных.

- У Инсинье мышечная усталость, он рисковал получить травму, - заявил Спаллетти после матча. - Он сам принимал решение, исходя из того, как проходила игра. Я посчитал, что его нужно приберечь и исключить любой риск.

Также тренер добавил, что на предыгровой тренировке разговаривал с Инсинье, и тот был готов рискнуть, если бы его присутствие на поле потребовалось команде.