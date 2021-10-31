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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти назвал причину отсутствия Инсинье на поле в матче с «Салернитаной»

31 Октября 2021 • 23:28 Комментировать
Салернитана
0:1
Наполи
окончен

«Наполи» обыграл «Салернитану» в воскресенье со счётом 1:0 и снова единолично возглавил Серию А. Подопечные Лучано Спаллетти в восьмом матче сезоне сыграли на ноль, к тому же в атаке не было Виктора Осимхена и Лоренцо Инсинье, который провел 90 минут на скамейке запасных.

- У Инсинье мышечная усталость, он рисковал получить травму, - заявил Спаллетти после матча. - Он сам принимал решение, исходя из того, как проходила игра. Я посчитал, что его нужно приберечь и исключить любой риск.

Также тренер добавил, что на предыгровой тренировке разговаривал с Инсинье, и тот был готов рискнуть, если бы его присутствие на поле потребовалось команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Лоренцо Инсинье
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