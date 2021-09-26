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Серия А

​Дестро забил красивый гол в Серии А с бутылкой в руке

26 Сентября 2021 • 00:48 Комментировать
Дженоа
3:3
Верона
окончен

Субботний матч чемпионата Италии между «Дженоа» и «Вероной» получился очень ярким. Гости вели со счётом 2:0, затем проигрывали с результатом 2:3, но в конечном итоге смогли увезти из Генуи один зачётный балл – 3:3.

Один из голов в этом поединке получился весьма необычным. Представитель «Дженоа» Маттиа Дестро эффектно подсёк мяч над голкипером «Вероны», выйдя с ним один на один слева. При этом в руках у форварда находилась пластиковая бутылка.

«У меня была судорога, я очень устал. Я не знал, куда бросить бутылку, поэтому просто держал её в руке», - высказался Дестро для итальянского Sky.

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Дженоа Маттиа Дестро
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