​Дестро забил красивый гол в Серии А с бутылкой в руке

Субботний матч чемпионата Италии между «Дженоа» и «Вероной» получился очень ярким. Гости вели со счётом 2:0, затем проигрывали с результатом 2:3, но в конечном итоге смогли увезти из Генуи один зачётный балл – 3:3.

Один из голов в этом поединке получился весьма необычным. Представитель «Дженоа» Маттиа Дестро эффектно подсёк мяч над голкипером «Вероны», выйдя с ним один на один слева. При этом в руках у форварда находилась пластиковая бутылка.

«У меня была судорога, я очень устал. Я не знал, куда бросить бутылку, поэтому просто держал её в руке», - высказался Дестро для итальянского Sky.