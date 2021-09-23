Фирма «777 Partners» отныне является держателем контрольного пакета акций «Дженоа».

Сообщается, что инвестиционная компания приобрела 99,9% акций клуба. Интересно, что бывший владелец «грифонов» Энрико Прециози сохранит свою работу в совете директоров, как и генеральный директор Алессандро Зарбано.

По сведениям сайта Calciomercato, сделка обошлась американцам в 150 миллионов евро.

Отметим, что «Дженоа» является старейшим клубом Италии и одним из самых титулованных. У генуэзцев 9 побед в национальном чемпионате.

В нынешнем розыгрыше Серии А «Дженоа» располагается лишь на 16-й строчке в турнирной таблице с 4 очками.