Фирма «777 Partners» отныне является держателем контрольного пакета акций «Дженоа».
Сообщается, что инвестиционная компания приобрела 99,9% акций клуба. Интересно, что бывший владелец «грифонов» Энрико Прециози сохранит свою работу в совете директоров, как и генеральный директор Алессандро Зарбано.
#777Partners acquisisce la proprietà del Genoa Cfc.— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 23, 2021
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In foto Juan #Arciniegas, Josh #Wander e Andres #Blazquez pic.twitter.com/6vZNIc7mHW
По сведениям сайта Calciomercato, сделка обошлась американцам в 150 миллионов евро.
Отметим, что «Дженоа» является старейшим клубом Италии и одним из самых титулованных. У генуэзцев 9 побед в национальном чемпионате.
В нынешнем розыгрыше Серии А «Дженоа» располагается лишь на 16-й строчке в турнирной таблице с 4 очками.