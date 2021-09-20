«Наполи» продолжает идти без потерь после разгрома «Удинезе»

Последними командами, сыгравшими в четвёртом туре Серии А, были не знающие горечи поражений «Удинезе» и «Наполи». При этом никакой интриги не получилось. Гости планомерно отправляли мячи в сетку ворот противника. После ударов Виктора Осимхена, Амира Ррахмани, Калиду Кулибали и Ирвинга Лосано счет стал 4:0 в пользу гостей.

«Наполи» с 12 очками вышел в единоличные лидеры, «Удинезе» делит шестое место с 7 пунктами.