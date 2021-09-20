«Наполи» продолжает идти без потерь после разгрома «Удинезе»

Последними командами, сыгравшими в четвёртом туре Серии А, были не знающие горечи поражений «Удинезе» и «Наполи». При этом никакой интриги не получилось. Гости планомерно отправляли мячи в сетку ворот противника. После ударов Виктора Осимхена, Амира Ррахмани, Калиду Кулибали и Ирвинга Лосано счет стал 4:0 в пользу гостей.
«Наполи» с 12 очками вышел в единоличные лидеры, «Удинезе» делит шестое место с 7 пунктами.
Протокол игры
|24' Осимхен Виктор (0:1)
|35' Ррахмани Амир (0:2)
|52' Кулибали Калиду (0:3)
|84' Лосано Ирвинг (0:4)
Сильвестри Марко • Бекао Родриго • Нюйтинк Брэм • Самир Каэтано • 56'Молина Науэль 66' 86' ( Соппи Брэндон ( 86') • Арслан Толгай-Али 72' ( Самарджич Лазар ( 72') • Уолас Соуза • Перейра Роберто 64' ( Гомеш Бету ( 64') • Стрюгер-Ларсен Йенс 72' ( Зеегелаар Марвин ( 72') • Пуссетто Игнасио • Делофеу Херард 64' ( Макенго Жан-Виктор ( 64')
Запасные: Де Майо Себастьян • Яяло Мато • Паделли Даниэле • Форестьери Фернандо • Перес Неуэн • Edoardo Piana
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • Ррахмани Амир • Кулибали Калиду • Руй Мариу 82' 86' ( Дзаноли Алессандро ( 86') • Фабиан Руис 81' ( Уна Адам ( 81') • Замбо-Ангисса Андре-Франк • Элмас Эльиф • Политано Маттео 71' ( Зелиньски Пётр ( 71') • Осимхен Виктор 81' ( Петанья Андреа ( 81') • Инсинье Лоренцо 71' ( Лосано Ирвинг ( 71')
Запасные: Малку Кевин • Мерет Алекс • Манолас Костас • Жуан Жезус
20 сентября. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).