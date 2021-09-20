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Серия А

«Наполи» продолжает идти без потерь после разгрома «Удинезе»

20 Сентября 2021 • 23:39 Комментировать
Удинезе
0:4
Наполи
окончен

Последними командами, сыгравшими в четвёртом туре Серии А, были не знающие горечи поражений «Удинезе» и «Наполи». При этом никакой интриги не получилось. Гости планомерно отправляли мячи в сетку ворот противника. После ударов Виктора Осимхена, Амира Ррахмани, Калиду Кулибали и Ирвинга Лосано счет стал 4:0 в пользу гостей.

«Наполи» с 12 очками вышел в единоличные лидеры, «Удинезе» делит шестое место с 7 пунктами.

Протокол игры  
Удинезе 0:4 Наполи
    24' Осимхен Виктор (0:1)
    35' Ррахмани Амир (0:2)
    52' Кулибали Калиду (0:3)
    84' Лосано Ирвинг (0:4)
Сильвестри Марко Бекао Родриго Нюйтинк Брэм Самир Каэтано   56' Молина Науэль   66'   86' (Соппи Брэндон (   86') Арслан Толгай-Али   72' (Самарджич Лазар (   72') Уолас Соуза Перейра Роберто   64' (Гомеш Бету (   64') Стрюгер-Ларсен Йенс   72' (Зеегелаар Марвин (   72') Пуссетто Игнасио Делофеу Херард   64' (Макенго Жан-Виктор (   64')
Запасные: Де Майо Себастьян Яяло Мато Паделли Даниэле Форестьери Фернандо Перес Неуэн Edoardo Piana
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни Ррахмани Амир Кулибали Калиду Руй Мариу   82'   86' (Дзаноли Алессандро (   86') Фабиан Руис   81' (Уна Адам (   81') Замбо-Ангисса Андре-Франк Элмас Эльиф Политано Маттео   71' (Зелиньски Пётр (   71') Осимхен Виктор   81' (Петанья Андреа (   81') Инсинье Лоренцо   71' (Лосано Ирвинг (   71')
Запасные: Малку Кевин Мерет Алекс Манолас Костас Жуан Жезус
20 сентября. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).

 

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Удинезе Наполи
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окончен Удинезе 0:4 Наполи
21.09  19:30 Болонья ... Дженоа 1.95 3.8 3.75
21.09  21:45 Фиорентина ... Интер Милан 4.3 4.1 1.77
21.09  21:45 Аталанта ... Сассуоло 1.51 5 5.6
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