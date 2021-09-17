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Серия А

Линекер: «Не буду удивлён, если «Наполи» выиграет Серию А»

17 Сентября 2021 • 12:03 Комментировать
Удинезе
...
Наполи
4.10 3.40 1.95
20.09 21:45

Вчера «Наполи» в напряженном поединке сумел выстоять против «Лестера» в гостевом матче Лиги Европы. Выступление подопечных Лучиано Спаллети высоко оценил бывший игрок сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер.

В своем «Твиттере» англичанин отметил игру итальянцев, спрогнозировав им удачный сезон. «Отличный матч в исполнении обеих команд. Не буду удивлён, если «Наполи» выиграет Серию А по итогам чемпионата», - написал Линекер.

В текущем розыгрыше итальянского первенства неаполитанцы пока очков не теряли, а на прошлых выходных команде Спаллети удалось в родных стенах обыграть «Ювентус».

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Наполи Гари Линекер
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