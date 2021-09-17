Линекер: «Не буду удивлён, если «Наполи» выиграет Серию А»

Вчера «Наполи» в напряженном поединке сумел выстоять против «Лестера» в гостевом матче Лиги Европы. Выступление подопечных Лучиано Спаллети высоко оценил бывший игрок сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер.

В своем «Твиттере» англичанин отметил игру итальянцев, спрогнозировав им удачный сезон. «Отличный матч в исполнении обеих команд. Не буду удивлён, если «Наполи» выиграет Серию А по итогам чемпионата», - написал Линекер.

В текущем розыгрыше итальянского первенства неаполитанцы пока очков не теряли, а на прошлых выходных команде Спаллети удалось в родных стенах обыграть «Ювентус».