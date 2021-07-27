Защитник «Пармы» Джузеппе Пецелла в следующем сезоне будет выступать за «Аталанту» на правах аренды, передаёт пресс-служба клуба из Бергамо.

Аренда рассчитана до конца сезона 2021/22. Напомним, что за «Аталанту» также играет россиянин Алексей Миранчук.

Пецелла стал игроком «Пармы» в 2020 году, перейдя из «Удинезе» за почти шесть миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 24 матча в Серии А, в которых он забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов предложить 40 миллионов евро за защитника «Аталанта» Кристиана Ромеро.

Также сообщалось, что команда Гасперини может приобрести защитника «Ювентуса» Мериха Демирала за 30 миллионов евро.