У Пирло есть вариант в Серии А на случай увольнения из «Ювентуса»

Андреа Пирло, который на данный момент является главным тренером «Ювентуса», может возглавить «Сассуоло».

«Сассуоло» попрощалось с главным тренером команды Роберто де Дзебри, ушедшим в донецкий Шахтёр». На его место клуб рассматривает кандидатуру Андреа Пирло, чьё положение в «Ювентусе» остаётся под вопросом. Сам специалист не собирается принимать решение об отставке, поэтому ждёт действий от руководства. В случае отставки, «Сассуоло» сразу же предложит бывшему футболисту сборной Италии вакантный пост. Такая информация появилась в «Твиттере» журналиста Николо Скиры.

В тренерской карьере Пирло было только «Ювентус», с которым наставник занял четвёртое место в сезоне 2020/21.