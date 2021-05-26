Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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У Пирло есть вариант в Серии А на случай увольнения из «Ювентуса»

26 Мая 2021, 22:30,

Андреа Пирло, который на данный момент является главным тренером «Ювентуса», может возглавить «Сассуоло». 

«Сассуоло» попрощалось с главным тренером команды Роберто де Дзебри, ушедшим в донецкий Шахтёр». На его место клуб рассматривает кандидатуру Андреа Пирло, чьё положение в «Ювентусе» остаётся под вопросом. Сам специалист не собирается принимать решение об отставке, поэтому ждёт действий от руководства. В случае отставки, «Сассуоло» сразу же предложит бывшему футболисту сборной Италии вакантный пост. Такая информация появилась в «Твиттере» журналиста Николо Скиры. 

В тренерской карьере Пирло было только «Ювентус», с которым наставник занял четвёртое место в сезоне 2020/21. 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Ювентус, Сассуоло, Андреа Пирло
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