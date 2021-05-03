«Торино» вернул «Парму» в Серию В

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03 Мая 2021, 23:44,
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В 34-м туре Серии А за выживание бились «Торино» и «Парма». Антонио Санабрия чудом не забил головой, а Кристиан Ансальди поразил перекладину в первом тайме. Хозяева воплотили в гол свой перевес на 63-й минуте - отлично нам известный Ансальди набросил мяч на голову Мергима Войводы. Напоследок Андреа Белотти попал в штангу, но и так «Торино» по делу сильнее «Пармы» (1:0). Гости официально вылетели, а их соперник на три очка отдалился от зоны вылета.
Протокол игры
|(1:0) Войвода Мергим 63'
Сиригу Сальваторе • Иццо Армандо • Н'Кулу Николя • Бремер Глейсон • Войвода Мергим • Ринкон Томас 82' ( Линетти Кароль ( 82') • Базелли Даниэле • Лукич Саша • Ансальди Кристиан • Санабрия Антонио • Белотти Андреа 81' ( Дзадза Симоне ( 81')
Сепе Луиджи • Лорини Венсан 75' ( Бузи Максим ( 75') • Алвеш Бруну • Диркс Дан 10' 46' ( Гальоло Риккардо ( 46') • Пеццелла Джузеппе • Грасси Альберто 75' ( Брунетта Хуан ( 75') • Бругман Гастон 32' ( Куртич Ясмин ( 32') • Эрнани Азеведо 65' 84' ( Пелле Грациано ( 84') • Жервиньо Куасси • Корнелиус Андреас • Куцка Юрай 72'
Запасные: Зом Симон • Филиппо Ринальди • Коломби Симоне • Бани Маттиа • Осорио Йордан
03 мая. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Торино, Парма