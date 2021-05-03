Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Торино» вернул «Парму» в Серию В

03 Мая 2021, 23:44,

В 34-м туре Серии А за выживание бились «Торино» и «Парма». Антонио Санабрия чудом не забил головой, а Кристиан Ансальди поразил перекладину в первом тайме. Хозяева воплотили в гол свой перевес на 63-й минуте - отлично нам известный Ансальди набросил мяч на голову Мергима Войводы. Напоследок Андреа Белотти попал в штангу, но и так «Торино» по делу сильнее «Пармы» (1:0). Гости официально вылетели, а их соперник на три очка отдалился от зоны вылета.

Протокол игры  
Торино 1:0 Парма
(1:0) Войвода Мергим 63'    
Сиригу Сальваторе Иццо Армандо Н'Кулу Николя Бремер Глейсон Войвода Мергим Ринкон Томас   82' (Линетти Кароль (   82') Базелли Даниэле Лукич Саша Ансальди Кристиан Санабрия Антонио Белотти Андреа   81' (Дзадза Симоне (   81')
Запасные: Бонаццоли Федерико Родригес Рикардо Гояк Амер Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня Буонджорно Алессандро Уйкани Самир Лянко Войнович Синго Уилфрид Мурру Никола
Сепе Луиджи Лорини Венсан   75' (Бузи Максим (   75') Алвеш Бруну Диркс Дан   10'   46' (Гальоло Риккардо (   46') Пеццелла Джузеппе Грасси Альберто   75' (Брунетта Хуан (   75') Бругман Гастон   32' (Куртич Ясмин (   32') Эрнани Азеведо   65'   84' (Пелле Грациано (   84') Жервиньо Куасси Корнелиус Андреас Куцка Юрай   72'
Запасные: Зом Симон Филиппо Ринальди Коломби Симоне Бани Маттиа Осорио Йордан
03 мая. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Торино, Парма
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