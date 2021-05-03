«Торино» вернул «Парму» в Серию В

В 34-м туре Серии А за выживание бились «Торино» и «Парма». Антонио Санабрия чудом не забил головой, а Кристиан Ансальди поразил перекладину в первом тайме. Хозяева воплотили в гол свой перевес на 63-й минуте - отлично нам известный Ансальди набросил мяч на голову Мергима Войводы. Напоследок Андреа Белотти попал в штангу, но и так «Торино» по делу сильнее «Пармы» (1:0). Гости официально вылетели, а их соперник на три очка отдалился от зоны вылета.