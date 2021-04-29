Рибалта представлен в качестве спортивного директора «Пармы»

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта получил аналогичную должность в итальянской «Парме», где намерен помочь команде обрести былую славу. Об этом испанец заявил на своей презентации в клубе, который за пять туров до конца сезона в Серии А на 11 очков отстает от 17-го места.

- Как и во всех дивизионах, в Серии В будут нужны сильные игроки. Это уникальный турнир, мы знаем, как его выиграть. Наверное, я видел больше матчей второго дивизиона, чем Серии А. Если мы вылетим, то будем двигаться вперед шаг за шагом, - заявил Рибалта.

- У клуба будут четкие цели, без разницы, в какой лиге будем играть. Возможный вылет мало что изменит в нашем проекте, который планируем сделать долгосрочным, - добавил бывший скаут «Торино», «Милана», «Новары», «Ювентуса» и «МЮ».