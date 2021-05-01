Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Дисквалификация президента «Лацио» продлена до 12 месяцев

01 Мая 2021, 10:06,

Жалоба римского «Лацио» на дисквалификацию президента клуба Клаудио Лотито отклонена апелляционным судом федерации футбола Италии, рапортует издание Football-Italia. Ранее руководителя отстранили на семь месяцев за нарушение протокола Covid-19.

Источник сообщает, что суд вынес новое решение по дисквалификации Лотито. Ее увеличили на срок до 12 месяцев. Кроме того, два члена медштаба римского клуба получили годичную дисквалификацию. Также «Лацио» выплатит 200 тысяч евро штрафа.

После 32 матчей «орлы» набрали 61 очко и занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший поединок римляне проведут против «Дженоа» на своем поле.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лацио, Клаудио Лотито
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола