Дисквалификация президента «Лацио» продлена до 12 месяцев

Жалоба римского «Лацио» на дисквалификацию президента клуба Клаудио Лотито отклонена апелляционным судом федерации футбола Италии, рапортует издание Football-Italia. Ранее руководителя отстранили на семь месяцев за нарушение протокола Covid-19.

Источник сообщает, что суд вынес новое решение по дисквалификации Лотито. Ее увеличили на срок до 12 месяцев. Кроме того, два члена медштаба римского клуба получили годичную дисквалификацию. Также «Лацио» выплатит 200 тысяч евро штрафа.

После 32 матчей «орлы» набрали 61 очко и занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший поединок римляне проведут против «Дженоа» на своем поле.