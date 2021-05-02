«Лацио» забил четыре мяча «Дженоа», но едва не упустил победу

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02 Мая 2021, 15:24,
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Первый воскресный матч 34-го тура Серии А между «Лацио» и «Дженоа» получился очень результативным. Римляне выиграли первый тайм с запасом в два гола, сразу после перерыва «орлы» сделали счет разгромными, но победа не получилась легкой, так как в концовке соперник дважды забил за минуту. В том числе и экс-игрок «Ростова» Элдор Шомуродов.
Победа 4:3 позволила столичной команде до двух очков сократить отставание от зоны Лиги чемпионов.
Протокол игры
|(1:0) Корреа Хоакин 30'
|(2:0) Иммобиле Чиро 43'
|47' Марушич Адам (2:1)
|(3:1) Альберто Луис 48'
|(4:1) Корреа Хоакин 56'
|80' Скамачча Джанлука (4:2)
|81' Шомуродов Элдор (4:3)
Рейна Пепе • Марушич Адам • Худт Уэсли • Раду Стефан • Лаццари Мануэль • Милинкович-Савич Сергей 83' ( Пароло Марко ( 83') • Лукас Лейва 45' 57' ( Катальди Данило ( 57' ) • 79'Альберто Луис 83' ( Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 83') • Лулич Сенад 67' ( Фарес Мохамед ( 67' ) • 81'Иммобиле Чиро • Корреа Хоакин 83' ( Перейра Андреас ( 83')
Запасные: Алиа Марко • Мусаккио Матео • Патрик • Стракоша Томас • Мурики Ведат
Перин Маттиа • Бираски Давиде • 32'Радованович Иван 43' 46' ( Скамачча Джанлука ( 46') • Мазиелло Андреа • 70'Гольданига Эдоардо • Зайц Миха 46' ( Пьяца Марко ( 46') • Бадель Милан • Стротман Кевин 52' ( Ровелла Николо ( 52') • Дзаппакоста Давиде 69' ( Кассата Франческо ( 69') • Шомуродов Элдор • Дестро Маттиа 46' ( Гильоне Паоло ( 46')
Запасные: Палеари Альберто • Сапата Кристиан • Мелегони Филиппо • Портанова Маноло • Циборра Леннарт • Маркетти Федерико • Бехрами Валон
02 мая. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лацио, Дженоа
ох Лациале ))!!!! таки заставили меня поволноваться в концовке ))