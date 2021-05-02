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«Лацио» забил четыре мяча «Дженоа», но едва не упустил победу

02 Мая 2021, 15:24,

Первый воскресный матч 34-го тура Серии А между «Лацио» и «Дженоа» получился очень результативным. Римляне выиграли первый тайм с запасом в два гола, сразу после перерыва «орлы» сделали счет разгромными, но победа не получилась легкой, так как в концовке соперник дважды забил за минуту. В том числе и экс-игрок «Ростова» Элдор Шомуродов.

Победа 4:3 позволила столичной команде до двух очков сократить отставание от зоны Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Лацио 4:3 Дженоа
(1:0) Корреа Хоакин 30'    
(2:0) Иммобиле Чиро 43'    
    47' Марушич Адам (2:1)
(3:1) Альберто Луис 48'    
(4:1) Корреа Хоакин 56'    
    80' Скамачча Джанлука (4:2)
    81' Шомуродов Элдор (4:3)
Рейна Пепе Марушич Адам Худт Уэсли Раду Стефан Лаццари Мануэль Милинкович-Савич Сергей   83' (Пароло Марко (   83') Лукас Лейва   45'   57' (Катальди Данило (   57'   79') Альберто Луис   83' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (   83') Лулич Сенад   67' (Фарес Мохамед (   67'   81') Иммобиле Чиро Корреа Хоакин   83' (Перейра Андреас (   83')
Запасные: Алиа Марко Мусаккио Матео Патрик Стракоша Томас Мурики Ведат
Перин Маттиа Бираски Давиде   32' Радованович Иван   43'   46' (Скамачча Джанлука (   46') Мазиелло Андреа   70' Гольданига Эдоардо Зайц Миха   46' (Пьяца Марко (   46') Бадель Милан Стротман Кевин   52' (Ровелла Николо (   52') Дзаппакоста Давиде   69' (Кассата Франческо (   69') Шомуродов Элдор Дестро Маттиа   46' (Гильоне Паоло (   46')
Запасные: Палеари Альберто Сапата Кристиан Мелегони Филиппо Портанова Маноло Циборра Леннарт Маркетти Федерико Бехрами Валон
02 мая. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лацио, Дженоа
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
02 Мая 2021, 15:35

ох Лациале ))!!!! таки заставили меня поволноваться в концовке ))

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