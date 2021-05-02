«Лацио» забил четыре мяча «Дженоа», но едва не упустил победу

Первый воскресный матч 34-го тура Серии А между «Лацио» и «Дженоа» получился очень результативным. Римляне выиграли первый тайм с запасом в два гола, сразу после перерыва «орлы» сделали счет разгромными, но победа не получилась легкой, так как в концовке соперник дважды забил за минуту. В том числе и экс-игрок «Ростова» Элдор Шомуродов.

Победа 4:3 позволила столичной команде до двух очков сократить отставание от зоны Лиги чемпионов.