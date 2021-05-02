Иммобиле считает, что у «Лацио» есть психологические проблемы

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02 Мая 2021, 17:27,
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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле высказался о проблемах римского клуба после победы над «Дженоа» (4:3).
«Это уже второй раз, когда мы чуть не упустили победу. Мы полностью провалили концовку, нам нужно работать над этим.
Вы должны понимать, что это не проблемы с физикой, потому что видно, как ребята бегают и стараются в последние минуты, это психологическая проблема. Мы не должны были пропускать последние два гола», - цитирует итальянского нападающего DAZN.
Отметим, что к 50-й минуте встречи римляне уверенно вели со счётом 4:1, но едва не упустили победу, пропустив голы на 80-й и 81-й минутах.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Лацио, Чиро Иммобиле