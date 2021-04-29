Симоне Индзаги и Якини обвинены в богохульстве

|
29 Апреля 2021, 20:43,
|
|
В Италии продолжается «охота на ведьм». Не так давно голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон был обвинён в богохульстве и получил дисквалификацию, Дженнаро Гаттузо уплатит штраф в 3000 евро, был наказан и вингер «Лацио» Мануэль Лаццари.
Сейчас в богохульстве обвиняются главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги и его коллега из «Фиорентины» Беппе Якини. При этом наставник римлян является рецидивистом, его уже дважды наказывали за это по ходу сезона. Индзаги употреблял непечатные фразы в игре с «Миланом» (3:0), а Якини - в поединке против «Ювентуса» (1:1).
Богохульство считается очень серьезным проступком в Италии.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лацио, Фиорентина, Симоне Индзаги, Беппе Якини