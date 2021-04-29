Симоне Индзаги и Якини обвинены в богохульстве

В Италии продолжается «охота на ведьм». Не так давно голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон был обвинён в богохульстве и получил дисквалификацию, Дженнаро Гаттузо уплатит штраф в 3000 евро, был наказан и вингер «Лацио» Мануэль Лаццари.

Сейчас в богохульстве обвиняются главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги и его коллега из «Фиорентины» Беппе Якини. При этом наставник римлян является рецидивистом, его уже дважды наказывали за это по ходу сезона. Индзаги употреблял непечатные фразы в игре с «Миланом» (3:0), а Якини - в поединке против «Ювентуса» (1:1).

Богохульство считается очень серьезным проступком в Италии.