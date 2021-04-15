Шкриньяр считает, что вылет из Лиги чемпионов пошёл на пользу «Интеру»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр считает, что вылет из Лиги чемпионов пошёл на пользу миланскому клубу.

«Вылет из Лиги чемпионов сэкономил нам много сил, мы стали ещё ближе друг к другу. Сейчас клуб просто пожинает плоды работы, проделанной за полтора года. Мы счастливы и гордимся своими успехами, надеюсь, что всё так и будет продолжаться.

Отрыв от «Милана»? Не время думать об этом, когда до конца чемпионата осталось восемь туров. Мы работаем, чтобы победить в ближайшей игре. Каждый в команде знает, что мы должны совершенствоваться и становиться всё лучше и лучше», - цитирует Шкриньяра Sky Sport Italia.