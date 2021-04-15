Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Шкриньяр считает, что вылет из Лиги чемпионов пошёл на пользу «Интеру»

15 Апреля 2021, 22:49,

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр считает, что вылет из Лиги чемпионов пошёл на пользу миланскому клубу.

«Вылет из Лиги чемпионов сэкономил нам много сил, мы стали ещё ближе друг к другу. Сейчас клуб просто пожинает плоды работы, проделанной за полтора года. Мы счастливы и гордимся своими успехами, надеюсь, что всё так и будет продолжаться.

Отрыв от «Милана»? Не время думать об этом, когда до конца чемпионата осталось восемь туров. Мы работаем, чтобы победить в ближайшей игре. Каждый в команде знает, что мы должны совершенствоваться и становиться всё лучше и лучше», - цитирует Шкриньяра Sky Sport Italia.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Милан Шкриньяр
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола