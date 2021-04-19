Конте: «Если бы не травмы, то «Наполи» боролся бы за чемпионство»

Наставник «Интера» Антонио Конте прокомментировал результат матча с «Наполи» (1:1).

«Это игра, которую раньше мы могли бы проиграть, автогол надломил бы команду. Но сейчас мы увидели совсем другую картину, парни уверены в себе и знают, как должны играть, что бы ни произошло. То, чего мы добились в этом сезоне – невероятно, мы должны сохранять концентрацию.

Сегодня у «Наполи» на поле был сильнейший состав. Я считал их одним из главных претендентов на чемпионство перед сезоном, у них были проблемы из-за огромного количества травм, но состав, который вышел сегодня на поле, способен на многое», - цитирует Конте Sky Sport Italia.

После тридцати одного тура «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.