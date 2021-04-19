Конте: «Если бы не травмы, то «Наполи» боролся бы за чемпионство»

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19 Апреля 2021, 00:34,
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Наставник «Интера» Антонио Конте прокомментировал результат матча с «Наполи» (1:1).
«Это игра, которую раньше мы могли бы проиграть, автогол надломил бы команду. Но сейчас мы увидели совсем другую картину, парни уверены в себе и знают, как должны играть, что бы ни произошло. То, чего мы добились в этом сезоне – невероятно, мы должны сохранять концентрацию.
Сегодня у «Наполи» на поле был сильнейший состав. Я считал их одним из главных претендентов на чемпионство перед сезоном, у них были проблемы из-за огромного количества травм, но состав, который вышел сегодня на поле, способен на многое», - цитирует Конте Sky Sport Italia.
После тридцати одного тура «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Наполи, Антонио Конте
а если бы не Пирло Юве тоже боролся бы за чемпионство
Достаточно выкинуть старуху из ЛЧ и... Наполи чемпион!!!... Хе-хе...