Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Конте: «Если бы не травмы, то «Наполи» боролся бы за чемпионство»

19 Апреля 2021, 00:34,

Наставник «Интера» Антонио Конте прокомментировал результат матча с «Наполи» (1:1).

«Это игра, которую раньше мы могли бы проиграть, автогол надломил бы команду. Но сейчас мы увидели совсем другую картину, парни уверены в себе и знают, как должны играть, что бы ни произошло. То, чего мы добились в этом сезоне – невероятно, мы должны сохранять концентрацию.

Сегодня у «Наполи» на поле был сильнейший состав. Я считал их одним из главных претендентов на чемпионство перед сезоном, у них были проблемы из-за огромного количества травм, но состав, который вышел сегодня на поле, способен на многое», - цитирует Конте Sky Sport Italia.

После тридцати одного тура «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Наполи, Антонио Конте
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Комментарии (2)
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0
Juve96
19 Апреля 2021, 01:46

а если бы не Пирло Юве тоже боролся бы за чемпионство

0
Alex1972
19 Апреля 2021, 01:01

Достаточно выкинуть старуху из ЛЧ и... Наполи чемпион!!!... Хе-хе...

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