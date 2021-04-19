Барелла – о ничьей с «Наполи»: «Мы заработали ценное очко»

Полузащитник «Интера» Николо Барелла прокомментировал результат матча с «Наполи» (1:1).

«Не секрет, что нашей целью является победа в чемпионате. Сегодня мы заработали ценное очко, посмотрим, будет ли оно иметь решающее значение в конце сезона.

Мы играем как одно целое, каждый игрок вносит свой вклад в результат. Мне кажется, что мы обрели свой стиль. К тому же всегда легче играть, когда вы имеет нападающих, которые способны решать исход матчей», - цитирует Бареллу Sky Sport Italia.

После тридцати одного тура «Интер» занимает первое место в чемпионате Италии, опережая ближайшего преследователя на девять зачетных баллов.

24-летний Барелла сыграл сорок матчей за «Интер» во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал десять голевых передач.