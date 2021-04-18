«Наполи» с «Интером» выдали боевую ничью

|
18 Апреля 2021, 23:41,
|
|
В центральном матче 31-го тура чемпионата Италии «Наполи» принимал «Интер» и не позволил сопернику продлить победную серию. В конце первого тайма после прострела Лоренцо Инсинье Самир Ханданович сыграл на перехвате, но выпустил мяч за ленточку после столкновения с партнером. Отыгрались гости в начале второго тайма, когда с линии штрафной с подбора прицельно зарядил Кристиан Эриксен - 1:1. Также отметим два удара в каркас ворот от Ромелу Лукаку и попадание в штангу у Маттео Политано.
Отрыв «Интера» от второго места уменьшился до девяти очков, «Наполи» на пороге зоны Лиги чемпионов.
Протокол игры
|Наполи
|1:1
|Интер Милан
|(1:0) Ханданович Самир 36'
|55' Эриксен Кристиан (1:1)
Мерет Алекс • Ди Лоренцо Джованни • Манолас Костас • Кулибали Калиду • 38'Руй Мариу • Фабиан Руис 90' ( Хюсай Эльсейд ( 90') • Демме Диего • 80'Политано Маттео 88' 90' ( Бакайоко Тьемуэ ( 90') • Зелиньски Пётр 88' ( Элмас Эльиф ( 88') • Инсинье Лоренцо • Осимхен Виктор 74' ( Мертенс Дрис ( 74' ) 89'
Запасные: Петанья Андреа • Зедадка Карим • Ррахмани Амир • Идасяк Губерт • Контини Никита • Чиоффи Антонио • Лоботка Станислав • Максимович Никола
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Бастони Алессандро • Хакими Ашраф • Барелла Николо • Брозович Марсело • Эриксен Кристиан 84' ( Гальярдини Роберто ( 84') • Дармиан Маттео 63' 69' ( Перишич Иван ( 69') • Лукаку Ромелу • Мартинес Лаутаро 75' ( Санчес Алексис ( 75')
Запасные: Сенси Стефано • Янг Эшли • Весино Матиас • Паделли Даниэле • Пинамонти Андреа • Д'Амброзио Данило • Раноккия Андреа • Раду Йонуц
18 апреля. Стадион "Диего Армандо Марадона".
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Интер Милан, Наполи
По игре Интер заслуживал победы. Кроме катания мяча, Наполи ничем не запомнился. Интер и атаковал чаще и острее.