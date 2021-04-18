Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

«Наполи» с «Интером» выдали боевую ничью

18 Апреля 2021, 23:41,

В центральном матче 31-го тура чемпионата Италии «Наполи» принимал «Интер» и не позволил сопернику продлить победную серию.  В конце первого тайма после прострела Лоренцо Инсинье Самир Ханданович сыграл на перехвате, но выпустил мяч за ленточку после столкновения с партнером. Отыгрались гости в начале второго тайма, когда с линии штрафной с подбора прицельно зарядил Кристиан Эриксен - 1:1. Также отметим два удара в каркас ворот от Ромелу Лукаку и попадание в штангу у Маттео Политано.

Отрыв «Интера» от второго места уменьшился до девяти очков, «Наполи» на пороге зоны Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Наполи 1:1 Интер Милан
(1:0) Ханданович Самир 36'    
    55' Эриксен Кристиан (1:1)
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни Манолас Костас Кулибали Калиду   38' Руй Мариу Фабиан Руис   90' (Хюсай Эльсейд (   90') Демме Диего   80' Политано Маттео   88'   90' (Бакайоко Тьемуэ (   90') Зелиньски Пётр   88' (Элмас Эльиф (   88') Инсинье Лоренцо Осимхен Виктор   74' (Мертенс Дрис (   74'   89')
Запасные: Петанья Андреа Зедадка Карим Ррахмани Амир Идасяк Губерт Контини Никита Чиоффи Антонио Лоботка Станислав Максимович Никола
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро Хакими Ашраф Барелла Николо Брозович Марсело Эриксен Кристиан   84' (Гальярдини Роберто (   84') Дармиан Маттео   63'   69' (Перишич Иван (   69') Лукаку Ромелу Мартинес Лаутаро   75' (Санчес Алексис (   75')
Запасные: Сенси Стефано Янг Эшли Весино Матиас Паделли Даниэле Пинамонти Андреа Д'Амброзио Данило Раноккия Андреа Раду Йонуц
18 апреля. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Наполи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Мансур Умаров 95
18 Апреля 2021, 23:53

По игре Интер заслуживал победы. Кроме катания мяча, Наполи ничем не запомнился. Интер и атаковал чаще и острее.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола