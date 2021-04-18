«Наполи» с «Интером» выдали боевую ничью

В центральном матче 31-го тура чемпионата Италии «Наполи» принимал «Интер» и не позволил сопернику продлить победную серию. В конце первого тайма после прострела Лоренцо Инсинье Самир Ханданович сыграл на перехвате, но выпустил мяч за ленточку после столкновения с партнером. Отыгрались гости в начале второго тайма, когда с линии штрафной с подбора прицельно зарядил Кристиан Эриксен - 1:1. Также отметим два удара в каркас ворот от Ромелу Лукаку и попадание в штангу у Маттео Политано.

Отрыв «Интера» от второго места уменьшился до девяти очков, «Наполи» на пороге зоны Лиги чемпионов.