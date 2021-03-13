​Конкурент Кокорина оформил хет-трик в первом тайме – даже Батистуте это не удавалось

В субботу вечером «Фиорентина» разобралась с «Беневенто». Александр Кокорин не принимал участие в матче, поскольку он продолжает восстановление после травмы.

В первом тайме хет-трик смог оформить нападающий «фиалок» Душан Влахович, являющийся одним из конкурентов Кокорина. Последним игроком «Фиорентины», забивавшим три гола до перерыва в матче итальянского чемпионата, был Курт Хамрин в далёком 1964 году. С тех пор никому – даже великому Габриэлю Батистите - такое достижение не покорялось.

«Фиорентина» поднялась на двенадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.