​Конкурент Кокорина оформил хет-трик в первом тайме – даже Батистуте это не удавалось

|
13 Марта 2021, 21:57,
|
|
В субботу вечером «Фиорентина» разобралась с «Беневенто». Александр Кокорин не принимал участие в матче, поскольку он продолжает восстановление после травмы.
В первом тайме хет-трик смог оформить нападающий «фиалок» Душан Влахович, являющийся одним из конкурентов Кокорина. Последним игроком «Фиорентины», забивавшим три гола до перерыва в матче итальянского чемпионата, был Курт Хамрин в далёком 1964 году. С тех пор никому – даже великому Габриэлю Батистите - такое достижение не покорялось.
«Фиорентина» поднялась на двенадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Душан Влахович
Конкурент Кокорина от страха оформил хет-трик. Кокорин сам себе конкурент давно.
ай.. чшую-чшую скоро какора его в кафеманию пригласит.. )))
какой он Кокоше конкурент!)))