Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Конкурент Кокорина оформил хет-трик в первом тайме – даже Батистуте это не удавалось

13 Марта 2021, 21:57,

В субботу вечером «Фиорентина» разобралась с «Беневенто». Александр Кокорин не принимал участие в матче, поскольку он продолжает восстановление после травмы.

В первом тайме хет-трик смог оформить нападающий «фиалок» Душан Влахович, являющийся одним из конкурентов Кокорина. Последним игроком «Фиорентины», забивавшим три гола до перерыва в матче итальянского чемпионата, был Курт Хамрин в далёком 1964 году. С тех пор никому – даже великому Габриэлю Батистите - такое достижение не покорялось.

«Фиорентина» поднялась на двенадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Душан Влахович
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Комментарии (3)
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0
Bathet30
13 Марта 2021, 22:33

Конкурент Кокорина от страха оформил хет-трик. Кокорин сам себе конкурент давно.

1
ингерман
13 Марта 2021, 22:21

ай.. чшую-чшую скоро какора его в кафеманию пригласит.. )))

1
CELTIC FROST
13 Марта 2021, 22:05

какой он Кокоше конкурент!)))

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