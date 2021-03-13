Хет-трик Влаховича позволил «Фиорентине» разгромить «Беневенто»

В 27-м туре чемпионата Италии играли соседи по таблице «Беневенто» и «Фиорентина». Гости провели один из лучших матчей сезона, разгромив противника со счетом 4:1. Хет-трик в активе Душана Влаховича. Россиянин Александр Кокорин не играл из-за травмы, а арендованный у ЦСКА Адольфо Гайч провел на поле 76 минут.

«Фиорентина» с 29 очками в активе вышла на 12-е место.