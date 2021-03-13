Хет-трик Влаховича позволил «Фиорентине» разгромить «Беневенто»

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13 Марта 2021, 22:05,
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В 27-м туре чемпионата Италии играли соседи по таблице «Беневенто» и «Фиорентина». Гости провели один из лучших матчей сезона, разгромив противника со счетом 4:1. Хет-трик в активе Душана Влаховича. Россиянин Александр Кокорин не играл из-за травмы, а арендованный у ЦСКА Адольфо Гайч провел на поле 76 минут.
«Фиорентина» с 29 очками в активе вышла на 12-е место.
Протокол игры
|Беневенто
|1:4
|Фиорентина
|9' Влахович Душан (0:1)
|27' Влахович Душан (0:2)
|45' Влахович Душан (0:3)
|(1:3) Ионице Артур 56'
|76' Эйссерик Валентин (1:4)
Монтипо Лоренцо • Импрота Риккардо • 83'Туиа Алессандро • Глик Камил • 37'Барба Федерико • Хетемай Перпарим 69' ( Лападула Джанлука ( 69') • Скьяттарелла Паскуале • 76'Виола Николас 46' ( Инсинье Роберто ( 46') • Ионице Артур 77' ( Тельо Андрес ( 77') • Гайч Адольфо 77' ( Сау Марко ( 77') • Капрари Джанлука 85' ( Фулон Дам ( 85')
Запасные: Лукателли Игор • Манфредини Никколо • Пастина Кристиан • Ди Серио Джузеппе • Мончини Габриэле • Кальдирола Лука
Дронговски Бартломей • Миленкович Никола • Песселья Херман • Мартинес Лукас II 90' ( Оливера Максимильяно ( 90') • Касерес Мартин • Эйссерик Валентин 78' ( Кальехон Хосе ( 78') • Пульгар Эрик • 43'Бонавентура Джакомо 78' ( Валеро Борха ( 78') • Венути Лоренцо • Влахович Душан 79' ( Куаме Кристиан ( 79') • Рибери Франк 90' ( Монтьель Кристобаль ( 90')
Запасные: Росати Антонио • Малку Кевин • Терраччиано Пьетро • Кастровилли Гаэтано • Баррека Антонио • Бираги Кристиано
13 марта. Стадион "Чиро Вигорито" (Беневенто).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Фиорентина, Беневенто, Душан Влахович
везет Кокорину , такой матч посмотрел вживую...