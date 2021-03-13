Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Хет-трик Влаховича позволил «Фиорентине» разгромить «Беневенто»

13 Марта 2021, 22:05,

В 27-м туре чемпионата Италии играли соседи по таблице «Беневенто» и «Фиорентина». Гости провели один из лучших матчей сезона, разгромив противника со счетом 4:1. Хет-трик в активе Душана Влаховича. Россиянин Александр Кокорин не играл из-за травмы, а арендованный у ЦСКА Адольфо Гайч провел на поле 76 минут.

«Фиорентина» с 29 очками в активе вышла на 12-е место.

Протокол игры  
Беневенто 1:4 Фиорентина
    9' Влахович Душан (0:1)
    27' Влахович Душан (0:2)
    45' Влахович Душан (0:3)
(1:3) Ионице Артур 56'    
    76' Эйссерик Валентин (1:4)
Монтипо Лоренцо Импрота Риккардо   83' Туиа Алессандро Глик Камил   37' Барба Федерико Хетемай Перпарим   69' (Лападула Джанлука (   69') Скьяттарелла Паскуале   76' Виола Николас   46' (Инсинье Роберто (   46') Ионице Артур   77' (Тельо Андрес (   77') Гайч Адольфо   77' (Сау Марко (   77') Капрари Джанлука   85' (Фулон Дам (   85')
Запасные: Лукателли Игор Манфредини Никколо Пастина Кристиан Ди Серио Джузеппе Мончини Габриэле Кальдирола Лука
Дронговски Бартломей Миленкович Никола Песселья Херман Мартинес Лукас II   90' (Оливера Максимильяно (   90') Касерес Мартин Эйссерик Валентин   78' (Кальехон Хосе (   78') Пульгар Эрик   43' Бонавентура Джакомо   78' (Валеро Борха (   78') Венути Лоренцо Влахович Душан   79' (Куаме Кристиан (   79') Рибери Франк   90' (Монтьель Кристобаль (   90')
Запасные: Росати Антонио Малку Кевин Терраччиано Пьетро Кастровилли Гаэтано Баррека Антонио Бираги Кристиано
13 марта. Стадион "Чиро Вигорито" (Беневенто).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фиорентина, Беневенто, Душан Влахович
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Комментарии (1)
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0
Leonardis
13 Марта 2021, 22:24

везет Кокорину , такой матч посмотрел вживую...

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