Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Кокорин, вероятно, пропустит матч против «Беневенто»

11 Марта 2021, 14:17,

Александр Кокорин вряд ли сможет выйти на поле в субботнем матче «Фиорентины» против «Беневенто». Об этом сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт» со ссылкой на итальянские СМИ. Кокорин продолжает заниматься по индивидуальной программе после повреждения бедра, полученного в поединке Серии А против «Ромы».

В среду сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обращалось в пресс-службу «Фиорентины», где нам сообщили, что состояние Кокорина будет переоценено в четверг. Судя по всему, российский форвард пока не готов заниматься в общей группе.

Александр Кокорин провёл на поле 77 минут в трёх матчах Серии А, но результативными действиями не отмечался.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола