​Кокорин, вероятно, пропустит матч против «Беневенто»

Александр Кокорин вряд ли сможет выйти на поле в субботнем матче «Фиорентины» против «Беневенто». Об этом сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт» со ссылкой на итальянские СМИ. Кокорин продолжает заниматься по индивидуальной программе после повреждения бедра, полученного в поединке Серии А против «Ромы».

В среду сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обращалось в пресс-службу «Фиорентины», где нам сообщили, что состояние Кокорина будет переоценено в четверг. Судя по всему, российский форвард пока не готов заниматься в общей группе.

Александр Кокорин провёл на поле 77 минут в трёх матчах Серии А, но результативными действиями не отмечался.