«Наполи» проиграл второй матч кряду, «Дженоа» сильнее «Кальяри» в споре аутсайдеров

После поражения в матче за Суперкубок Италии от «Ювентуса» «Наполи» снова потерпел неудачу, пропустив сразу три гола в выездном поединке с «Вероной», несмотря на гол Ирвинга Лосано уже на первой минуте - 1:3.

Быстрый гол стал решающим в противостоянии «Дженоа» и «Кальяри». Хозяева набрали три очка после меткого удара Маттиа Дестро на 10-й минуте.