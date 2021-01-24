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«Наполи» проиграл второй матч кряду, «Дженоа» сильнее «Кальяри» в споре аутсайдеров

24 Января 2021, 18:59,


После поражения в матче за Суперкубок Италии от «Ювентуса» «Наполи» снова потерпел неудачу, пропустив сразу три гола в выездном поединке с «Вероной», несмотря на гол Ирвинга Лосано уже на первой минуте - 1:3.

Быстрый гол стал решающим в противостоянии «Дженоа» и «Кальяри». Хозяева набрали три очка после меткого удара Маттиа Дестро на 10-й минуте.

Протокол игры  
Верона 3:1 Наполи
    1' Лосано Ирвинг (0:1)
(1:1) Димарко Федерико 34'    
(2:1) Барак Антонин 62'    
(3:1) Цаканьи Маттиа 79'    
Сильвестри Марко Давидович Павел Гюнтер Корай   76' (Ловато Маттео (   76') Димарко Федерико   56' (Маньяни Джанджакомо (   56'   60') Фараони Марко Тамез Адриен Илич Иван Лазович Дарко Барак Антонин Цаканьи Маттиа   80'   83' (Бесса Даниэль (   83') Калинич Никола   56' (Ди Кармине Самуэль (   56')
Запасные: Берарди Алессандро Удоги Дестини Четин Мерт Колли Эбрима Чеккерини Федерико Пандур Ивор Сальседо Эдди Данци Андреа
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни   54' Максимович Никола Кулибали Калиду   71' Хюсай Эльсейд Демме Диего   16'   65' (Осимхен Виктор (   65') Бакайоко Тьемуэ   83' (Лоботка Станислав (   83') Лосано Ирвинг Зелиньски Пётр   83' (Элмас Эльиф (   83') Инсинье Лоренцо   60' (Мертенс Дрис (   60') Петанья Андреа   65' (Политано Маттео (   65')
Запасные: Оспина Давид Руй Мариу Ррахмани Амир Гулам Фаузи Контини Никита Льоренте Фернандо Манолас Костас
24 января. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
Протокол игры  
Дженоа 1:0 Кальяри
(1:0) Дестро Маттиа 10'    
Перин Маттиа Мазиелло Андреа Радованович Иван Кришито Доменико Дзаппакоста Давиде Зайц Миха   77' (Мелегони Филиппо (   77') Бадель Милан Стротман Кевин   63' (Бехрами Валон (   63') Циборра Леннарт   56' (Онгене Жером (   56') Дестро Маттиа   18'   62' (Пандев Горан (   62') Шомуродов Элдор   77' (Пьяца Марко (   77')
Запасные: Палеари Альберто Скамачча Джанлука Гильоне Паоло Ровелла Николо Бани Маттиа Гольданига Эдоардо Маркетти Федерико
Краньо Алессио Дзаппа Габриэле   86' Чеппители Лука Годин Диего Ликояннис Хараламбос Нандес Найтан   20' Марин Рэзван Дункан Альфред   70' (Соттил Рикардо (   70') Наингголан Раджа   85' (Перейро Гастон (   85') Педро Жоао Симеоне Джованни   70' (Черри Альберто (   70')
Запасные: Калабрези Артуро Валюкевич Себастьян Трамони Маттео Викарио Гульельмо Олива Кристиан Паволетти Леонардо Калигара Фабрицио Арести Симоне Трипальделли Алессандро
24 января. Стадион "Луиджи Феррарис".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, Дженоа, Кальяри
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Комментарии (2)
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0
c d
24 Января 2021, 20:14

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0
Juventissimo
24 Января 2021, 19:03

Тур такой хороший...

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