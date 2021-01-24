«Наполи» проиграл второй матч кряду, «Дженоа» сильнее «Кальяри» в споре аутсайдеров

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24 Января 2021, 18:59,
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После поражения в матче за Суперкубок Италии от «Ювентуса» «Наполи» снова потерпел неудачу, пропустив сразу три гола в выездном поединке с «Вероной», несмотря на гол Ирвинга Лосано уже на первой минуте - 1:3.
Быстрый гол стал решающим в противостоянии «Дженоа» и «Кальяри». Хозяева набрали три очка после меткого удара Маттиа Дестро на 10-й минуте.
Протокол игры
|1' Лосано Ирвинг (0:1)
|(1:1) Димарко Федерико 34'
|(2:1) Барак Антонин 62'
|(3:1) Цаканьи Маттиа 79'
Сильвестри Марко • Давидович Павел • Гюнтер Корай 76' ( Ловато Маттео ( 76') • Димарко Федерико 56' ( Маньяни Джанджакомо ( 56' ) • 60'Фараони Марко • Тамез Адриен • Илич Иван • Лазович Дарко • Барак Антонин • Цаканьи Маттиа 80' 83' ( Бесса Даниэль ( 83') • Калинич Никола 56' ( Ди Кармине Самуэль ( 56')
Запасные: Берарди Алессандро • Удоги Дестини • Четин Мерт • Колли Эбрима • Чеккерини Федерико • Пандур Ивор • Сальседо Эдди • Данци Андреа
Мерет Алекс • Ди Лоренцо Джованни • 54'Максимович Никола • Кулибали Калиду • 71'Хюсай Эльсейд • Демме Диего 16' 65' ( Осимхен Виктор ( 65') • Бакайоко Тьемуэ 83' ( Лоботка Станислав ( 83') • Лосано Ирвинг • Зелиньски Пётр 83' ( Элмас Эльиф ( 83') • Инсинье Лоренцо 60' ( Мертенс Дрис ( 60') • Петанья Андреа 65' ( Политано Маттео ( 65')
Запасные: Оспина Давид • Руй Мариу • Ррахмани Амир • Гулам Фаузи • Контини Никита • Льоренте Фернандо • Манолас Костас
24 января. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
Протокол игры
|(1:0) Дестро Маттиа 10'
Перин Маттиа • Мазиелло Андреа • Радованович Иван • Кришито Доменико • Дзаппакоста Давиде • Зайц Миха 77' ( Мелегони Филиппо ( 77') • Бадель Милан • Стротман Кевин 63' ( Бехрами Валон ( 63') • Циборра Леннарт 56' ( Онгене Жером ( 56') • Дестро Маттиа 18' 62' ( Пандев Горан ( 62') • Шомуродов Элдор 77' ( Пьяца Марко ( 77')
Запасные: Палеари Альберто • Скамачча Джанлука • Гильоне Паоло • Ровелла Николо • Бани Маттиа • Гольданига Эдоардо • Маркетти Федерико
Краньо Алессио • Дзаппа Габриэле • 86'Чеппители Лука • Годин Диего • Ликояннис Хараламбос • Нандес Найтан • 20'Марин Рэзван • Дункан Альфред 70' ( Соттил Рикардо ( 70') • Наингголан Раджа 85' ( Перейро Гастон ( 85') • Педро Жоао • Симеоне Джованни 70' ( Черри Альберто ( 70')
24 января. Стадион "Луиджи Феррарис".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Наполи, Дженоа, Кальяри
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