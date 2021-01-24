Гаттузо – о поражении от «Вероны»: «Ответственность лежит на мне»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от «Вероны» (1:3).

«Я принимаю решения в команде, поэтому, если мы не выигрываем, то ответственность лежит на мне. Досадно, потому что наш план на игру был правильным, мы доставили проблем сопернику, создали четыре или пять моментов в первом тайме.

В этом сезоне всем командам свойственны как взлеты, так и падения, нам нужно выправлять ситуацию. Я надеюсь, что мы разберемся с проблемами за неделю.

Мы делали неверные решения сегодня. Это не исправляется за секунду, потому что вы не можете прийти в магазин и купить нужное вам качество за 10 евро. Нужно продолжать работать над этим вопросом», - цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.