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Гаттузо – о поражении от «Вероны»: «Ответственность лежит на мне»

24 Января 2021, 19:56,

Global Look Press

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от «Вероны» (1:3).

«Я принимаю решения в команде, поэтому, если мы не выигрываем, то ответственность лежит на мне. Досадно, потому что наш план на игру был правильным, мы доставили проблем сопернику, создали четыре или пять моментов в первом тайме.

В этом сезоне всем командам свойственны как взлеты, так и падения, нам нужно выправлять ситуацию. Я надеюсь, что мы разберемся с проблемами за неделю.

Мы делали неверные решения сегодня. Это не исправляется за секунду, потому что вы не можете прийти в магазин и купить нужное вам качество за 10 евро. Нужно продолжать работать над этим вопросом», - цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо
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