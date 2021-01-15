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15 Января 2021, 23:45,
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Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле забил больше всех в Серии А с начала прошлого сезона. Гол в ворота «Ромы» в матче 18-го тура итальянского первенства стал для него уже 48-м за эти полтора сезона.
Итальянец является обладателем «Золотой бутсы» 2020 года. Он забил 36 мячей в Серии А, таким образом обогнав Роберта Левандовски (34 гола в Бундеслиге) и Криштиану Роналду (31 гол в той же Серии А).
В текущем сезоне 30-летний форвард провёл за «Лацио» 19 игр во всех турнирах, забил 17 голов и отдал три ассиста. Чиро также сыграл три матча за сборную Италии в Лиге наций, где отметился одной голевой передачей.
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Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
|Теги: Лацио, Серия А, Чиро Иммобиле
Как-то бесследно прошла карьера этого футболиста... А ведь подавал большие надежды... Мог бы перейти и в топ-клуб на старости лет уже! Одни плюсы были бы: и титулы бы выиграл, и клуб сэкономил бы на зарплате, и пришёлся бы ко двору, а главное, запомнился бы.
та ну....пробовал он и в Юве,и в Севилье с Дортмундом....игрок средних команд.и в сборной он не ахти.
Ну, это было давно. В Италии у него всё было идеально, а в Юве пробовался слишком молодым. Понятное дело, что ему не особо доверяли и у него не особо всё получалось. Италия сейчас не та, что прежде, вот он и не вписывается. В Лацио виден его уровень.