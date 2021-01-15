Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле забил больше всех в Серии А с начала прошлого сезона. Гол в ворота «Ромы» в матче 18-го тура итальянского первенства стал для него уже 48-м за эти полтора сезона.

Итальянец является обладателем «Золотой бутсы» 2020 года. Он забил 36 мячей в Серии А, таким образом обогнав Роберта Левандовски (34 гола в Бундеслиге) и Криштиану Роналду (31 гол в той же Серии А).

В текущем сезоне 30-летний форвард провёл за «Лацио» 19 игр во всех турнирах, забил 17 голов и отдал три ассиста. Чиро также сыграл три матча за сборную Италии в Лиге наций, где отметился одной голевой передачей.